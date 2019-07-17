Правительство запустило услугу е-Пенсия

Кабинет Министров Украины принял постановление об электронных услугах в сфере пенсионного обеспечения.
Об этом сообщил заместитель председателя Госагентства по вопросам электронного правительства Алексей Выскуб в Facebook.
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Она предусматривает оптимизацию и внедрение онлайн следующих услуг:
- назначение пенсии;
- перерасчет пенсии;
- назначение к пенсии надбавок, пособий, доплат и компенсаций
- возобновление выплаты пенсии
- перевод с одного вида пенсии на другой
Благодаря внедрению электронного взаимодействия на 9 уменьшат количество документов, требуемых от заявителя.
"Опыт стран ЕС свидетельствует о необходимости введения отдельной национальной программы развития цифровых навыков для пожилых людей - и мы сделаем это в рамках наших планов с широким привлечением бизнеса", - пояснил заместитель председателя Госагентства.
Кабинет министров Украины запустил работу Украинского фонда стартапов. За средства фонда хотят оказывать государственную поддержку новым предприятиям.
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