Правительство запустило услугу е-Пенсия

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Кабинет Министров Украины принял постановление об электронных услугах в сфере пенсионного обеспечения.

Об этом сообщил заместитель председателя Госагентства по вопросам электронного правительства Алексей Выскуб в Facebook.

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Она предусматривает оптимизацию и внедрение онлайн следующих услуг:

- назначение пенсии;

- перерасчет пенсии;

- назначение к пенсии надбавок, пособий, доплат и компенсаций

- возобновление выплаты пенсии

- перевод с одного вида пенсии на другой

Благодаря внедрению электронного взаимодействия на 9 уменьшат количество документов, требуемых от заявителя.

"Опыт стран ЕС свидетельствует о необходимости введения отдельной национальной программы развития цифровых навыков для пожилых людей - и мы сделаем это в рамках наших планов с широким привлечением бизнеса", - пояснил заместитель председателя Госагентства.

Кабинет министров Украины запустил работу Украинского фонда стартапов. За средства фонда хотят оказывать государственную поддержку новым предприятиям.