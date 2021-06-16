Правительство упростило ограничения для массовых мероприятий

Правительство приняло решение на заседании. Фото: pixabay.com

В Украине обновили карантинные ограничения. С 16 июня вся территория государства находится в зеленой зоне.

В связи с этим разрешили проведение массовых мероприятий в помещениях со 100% наполнением, сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Facebook.

Также в новых рекомендациях указано, что в помещении можно не соблюдать социальную дистанцию. Однако участники и организаторы должны пользоваться защитными масками или респираторами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Одна из стран ЕС объявила о завершении эпидемии Covid-19

Соответствующее решение правительство приняло на сегодняшнем заседании. В нем указано, что маски не нужны, если присутствующие имеют отрицательные результаты теста на коронавирус, который сделан не ранее чем за 72 ч., или документ о полном курсе вакцинации.

Вся территория Украины перешла в зеленую зону карантина. Среди стран мира занимает 48-е место по количеству новых заражений, а среди стран Европы - восьмую позицию. За последние сутки в Украине обнаружили 1014 новых больных коронавирусом.