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среда, 06 мая 2020 14:23

Правительство решило, что делать с массовыми мероприятиями 8-9 мая

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Правительство решило, что делать с массовыми мероприятиями 8-9 мая
Массовых мероприятий на 8-9 мая не будет. Фото: pixabay

Массовые мероприятия 8-9 мая в Украине не планируют.

Причиной этого стал карантин, об этом во время заседания правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, такое решение было принято из-за сложной эпидемической ситуации по коронавирусу.

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"Накануне Дня памяти 8 и 9 мая в связи с карантином в Украине не проводятся массовые мероприятия. Чтобы не подвергать риску наших граждан, мы не будем проводить в этом году массовых мероприятий", - отметил Шмыгаль.

Он также обратился к руководителям областных госадминистраций "лично или на уровне заместителей" обеспечить индивидуальное почтение ветеранов Второй мировой войны, проживающих в их регионах.

"Все остальные мероприятия мы проводить не планируем в связи с карантином", - еще раз подчеркнул Шмыгаль.

Из-за карантина в этом году не будут праздновать массовыми гуляньями День Киева. Праздник выпадает на 31 мая, сообщила председатель постоянной комиссии по вопросам культуры, туризма и информационной политики КГГА Виктория Муха. 4 мая Кабмин решил продлить карантин до 22 мая, а в перечне послаблений нет разрешения на массовые мероприятия.

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Дата
06
мая

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