Как будут отмечать День Киева

На День Киева масштабного празднования не будет. Фото: pixabay

Из-за карантина в этом году не будут праздновать массовыми гуляниями День Киева.

Праздник выпадает на 31 мая, сообщила председатель постоянной комиссии по вопросам культуры, туризма и информационной политики КГГА Виктория Муха, передает "Обозреватель".

"В этом году мы не сможем отпраздновать День Киева в последнее воскресенье мая так же масштабно, как и раньше. Сейчас мы обсуждаем, возможно, праздник состоится в онлайн-формате и в виде флешмобов", - сказала Муха.

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По ее словам, только 4 мая Кабмин решил продлить карантин до 22 мая, а в перечне послаблений нет разрешения на массовые мероприятия.

"Понятно, что решение о продлении карантина будут принимать уже в конце мая. И даже если карантин отменят, за столь короткое время мы не успеем подготовиться. Поэтому сейчас мы уже с департаментом культуры обсуждаем новые формы. Киевляне у нас креативные, поэтому мы придумаем, как отпраздновать ", - отметила Муха.

Карантин в Украине будут смягчать постепенно. Полная его отмена сейчас может привести к катастрофическим последствиям. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в видеообращении в понедельник.