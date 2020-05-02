Правительство разрешит чартерные рейсы для заробитчан - Пристайко

Пристайко рассказал о рейсах для заробитчан. Фото: Корреспондент

В правительстве ожидают, что в ближайшее время за границу выедут несколько тысяч сезонных работников, для которых будут организовывать чартерные рейсы украинскими перевозчиками.

"Ведется речь о тысячах людей для трудоустройства, мы говорим о нескольких сотнях рейсов, которые придется осуществить нашим авиалиниям, чтобы перевезти такую ​​группу людей. Ожидают трудоустройства наших людей Польша, Германия, Чехия и вообще страны вокруг Украины", - заявил на брифинге вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко, сообщает "Европейская правда".

Он рассказал, что уже проведены переговоры с представителями Австрии и Израиля, на понедельник запланированы переговоры с финскими коллегами.

"К нам уже обратились несколько правительств, с тем, что ожидаются организованные группы украинцев. Я вчера говорил с австрийским министром иностранных дел и речь идет о 802 наших сотрудников, которых ожидают 44 фирмы. Есть переговоры с Израилем, в понедельник ожидается разговор с финскими коллегами", - сказал Пристайко.

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Напомним, страны, которые хотят, чтобы украинцы работали на их сезонных работах, должны обеспечить им трансфер и медицинская безопасность.