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среда, 04 декабря 2019 15:20

Правительство разрешило частным локомотивам ездить по железной дороге

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Правительство разрешило частным локомотивам ездить по железной дороге
Частные компании допустят только на некоторые участки железной дороги. Фото: rbc.ua

Кабмин Украины запустил пилотный проект относительно частной локомотивной тяги. Теперь частным железнодорожным перевозчикам разрешат пользоваться общегосударственной железнодорожной инфраструктурой.

Соответствующее решение приняли 4 декабря, сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Частные компании допустят на некоторые участки железной дороги, какие именно еще не утвердили. Такие перевозки будут осуществлять только на определенных Мининфраструктуры маршрутах.

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"Допуск частной тяги к работе позволит частично решить вопрос дефицита тягового подвижного состава Укрзализныци и протестировать функционирования рынка железнодорожных перевозок в условиях работы нескольких железнодорожных перевозчиков. Сможем отработать технические и технологические особенности реализации доступа к железнодорожной инфраструктуры, исследовать вопросы организации безопасности движения при эксплуатации частных поездных формирований на железнодорожной сети общего пользования", - сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Руководитель Укрзализныци Евгений Кравцов пообещал, что в следующей году на западной границе Украины будут запущены скоростные железнодорожные маршруты в страны Европы. Это станет возможным благодаря строительству от госграницы до станции Скнилов европейского железнодорожного пути.

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Дата
04
декабря

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  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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