Кравцов рассказал, что "Укрзализныця" запустит скоростные поезда в Европу. Фото: РБК

Руководитель "Укрзализныци" Евгений Кравцов пообещал, что в следующей году на западной границе Украины будут запущены скоростные железнодорожные маршруты в страны Европы.

"За 3,5 часа в Краков со Львова в Европу на скоростных поездах. Знаю, что об этом говорят последние лет 10. Но мы сделаем это за год", - отметил Кравцов в Facebook.

По его словам, это станет возможным благодаря строительству от госграницы до станции Скнилов европейского железнодорожного пути.

Проект позволит избежать перегрузки станции Львов, через которую идут фактически все внутригосударственные поезда. Таким образом, украинцы смогут ездить на скоростных поездах из Львова в Краков, Прагу, Вену. Плюс ко всему, между Скниловом, аэропортом и львовским железнодорожным вокзалом Кравцов планирует запустить экспресс для комфорта пассажиров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Укрзализныця постепенно поднимет цены на билеты

Ранее сообщалось, что директора "Укрзализныци" Евгения Кравцова могут уволить с должности.