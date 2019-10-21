Правительство разбирается с "грязным" облаком над Украиной

По официальным данным, в воздухе ничего аномального не наблюдается. Фото: ТСН

Правительство не имеет доказательств завышения уровня загрязнения воздуха в Украине. С этой информацией разбираются.

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук после заседания правительства.

"По официальным нашим данным, у нас в воздухе ничего аномального не наблюдается и качество воздуха сейчас в пределах ПДК - предельно допустимой концентрации. То есть, никаких аномальных превышений чего-то опасного в воздухе мы, по официальным данным, не видим.

Но ввиду того, что такая информация появилась, мы сейчас разбираемся, какая у них методология, что на самом деле они оценивали, что эти картинки на самом деле значат. Думаю, в ближайшее время мы выйдем с официальной коммуникацией по этому поводу", - сказал Гончарук.

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С утра 21 октября Украину накрыло облаком угарного газа. Уровень загрязнения самый высокий в Европе, наряду с промышленно загрязненными районами Китая.