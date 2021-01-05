Правительство расширило список товаров, которыми разрешили торговать во время локдауна

Кабинет Министров разрешил продавать бытовую химию и прессу во время жесткого локдауна 8-25 января.
Представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан сообщил об этом в эфире телеканала "Украина 24".
Кабмин принял это решение на внеочередном заседании во вторник.
"Предложили добавить возможность продажи бытовой химии и печатной прессы. Эти товары можно будет покупать", - сказал Мокан.
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Изменение в закон инициировал министр здравоохранения Максим Степанов.
Изменение в закон инициировал министр здравоохранения Максима Степанова.Карантин в январе не планируют отменять или переносить. Министерство здравоохранения вводит локдаун из-за прогнозируемой вспышки заболеваемости после новогодних праздников и сезонной эпидемии гриппа, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.
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