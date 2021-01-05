Правительство расширило список товаров, которыми разрешили торговать во время локдауна

Можно будет продавать прессу и бытовую химию. Фото: Reuters

Кабинет Министров разрешил продавать бытовую химию и прессу во время жесткого локдауна 8-25 января.

Представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан сообщил об этом в эфире телеканала "Украина 24".

Кабмин принял это решение на внеочередном заседании во вторник.

"Предложили добавить возможность продажи бытовой химии и печатной прессы. Эти товары можно будет покупать", - сказал Мокан.

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Изменение в закон инициировал министр здравоохранения Максим Степанов.

Изменение в закон инициировал министр здравоохранения Максима Степанова.Карантин в январе не планируют отменять или переносить. Министерство здравоохранения вводит локдаун из-за прогнозируемой вспышки заболеваемости после новогодних праздников и сезонной эпидемии гриппа, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.