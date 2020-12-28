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Правительство отменяет льготный тариф на электроэнергию для населения

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Правительство отменяет льготный тариф на электроэнергию для населения
Кабмин установил фиксированную цену для населения на уровне 1,68 грн / кВт.ч. Фото: Reuters

Правительство отменило льготную цену на электроэнергию для населения - 90 коп за первые 100 кВт-час - с января 2021 и установил ее на уровне 1,68 грн за кВт-ч

Соответствующее решение приняли на заседании Кабмина 28 декабря.

"С января проект постановления предусматривает продление действия ПСЗ до 31 марта 2021, установления с 1 января 2021 до 31 марта фиксированную цену для населения в размере 1,68 грн за кВт-ч" - сообщил и. о. министра энергетики Юрий Витренко.

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Он отметил, что в случае, когда Кабмин не примет сегодняшнее постановление, то цена на электричество вырастет более чем в 2,5 раза, поскольку станет рыночной.

В Верховную Раду внесли законопроект, приравнивающий должников за коммуналку к неплательщикам алиментов. Предлагают запретить выезжать за границу, ограничить право управлять транспортными средствами, пользоваться оружием.
На 1 октября население задолжало за коммунальные услуги 28,2 млрд грн, по данным Госкомстата. Это без учета долгов за газ и электроэнергию.

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Комментарии

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Дата
28
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