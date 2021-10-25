Правительство обновило правила для велосипедистов

К правилам дорожного движения добавили новые понятия. Фото: pixabay.com

Кабинет министров внес изменения в правила дорожного движения, касающиеся требований к велосипедистам.

Изменения касаются правил пересечения проезжей части на велосипеде, говорится в постановлении Кабмина.

"Теперь велосипедисты должны переезжать проезжую часть по велосипедной переезде, а в случае его отсутствия в соответствии с требованиями ПДД. А в местах, где движение регулируется, велосипедисты должны руководствоваться сигналами регулировщика или светофора", - говорится в сообщении.

К правилам дорожного движения также добавили новые понятия:

- велосипедная дорожка - дорожка с покрытием вне проезжей части улицы и/или дороги, расположена отдельно или смежно с тротуаром или пешеходной дорожкой, которая предназначена для движения на велосипедах, и обозначена дорожным знаком 4.14 и горизонтальной разметкой 1.36;

- велосипедная полоса - полоса, предназначенная для движения на велосипедах в пределах проезжей части улицы и/или дороги, которая обозначена дорожным знаком 5.88 и соответствующей горизонтальной дорожной разметкой;

- велосипедный переезд - место пересечения велосипедистами проезжей части в пределах перекрестка или вне их, обозначенное дорожной разметкой 1.15.

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Кабмин разрешил велосипедистам ездить по полосе для маршрутных транспортных средств. Считают, что такое движение для них является более безопасным. Такое решение приняли в ноябре прошлого года.