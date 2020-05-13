Правительство изменило правила въезда украинцев в Беларусь

В Украине изменились правила въезда украинцев в Беларусь. Фото: pixabay.com

Кабмин запретил украинцам с 1 сентября ездить в Беларусь по внутренним паспортам гражданина Украины.

Об этом стало известно на заседании правительства в среду, 13 мая, пишет "УП".

Запрещено только выезжать с территории Украины в Беларусь по паспортам в форме книжечки. При пересечении границы в обратном направлении пограничная служба беспрепятственно пропустит по внутренним украинским паспортам.

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На данный момент еще действует соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Беларуси от 2009 года о безвизовом въезде украинцев в Беларусь. Наши граждане могут въезжать, выезжать, следовать транзитом по территории страны и находиться там до 90 дней в течение 180 дней без виз на основании внутренних паспортов.

С 1 сентября в Украине решили ограничить эти права по следующим причинам:

– низкая степень защиты паспорта гражданина Украины (в форме книжечки) приводит к росту случаев его подделок;

– отсутствие в паспорте информации о лице латиницей исключает автоматическое считывание информации из документов при осуществлении пограничного контроля и проверки информации о наличии ограничений на пересечение границы в соответствии с поручениями уполномоченных государственных органов и по базам Интерпола;

– в случае потери за границей внутреннего паспорта идентификация граждан заграничными дипломатическими учреждениями Украины является длительной и сложной;

– уменьшается время прохождения пограничного контроля каждого гражданина.

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