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четверг, 23 января 2020 10:26

Правительство хочет на 10 лет передать Укрзализныцю немецком оператору

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Правительство хочет на 10 лет передать Укрзализныцю немецком оператору
Правительство хочет отдать Укрзализныцю национальному оператору железных дорог Германии Deutsche Bahn AG. Фото:ukr.media

Правительство хочет отдать национальному оператору железных дорог Германии Deutsche Bahn AG в управление на 10 лет АО "Укрзализныця",

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук на Украинском завтраке в Давосе в четверг утром.

"Да, мы хотим отдать немцам на 10 лет в управление железную дорогу", - сказал Гончарук .

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Он добавил, что власти Украины связывают с этим решением не только ожидания в развитии "Укрзализныци".

"Это экосистемное решение, которое должно показать, что Украина беспрецедентно открыта для инвестиций, для мира, для новых стандартов", - сказал премьер.

Гончарук добавил, что, несмотря на то, что еще нужно договариваться и согласовывать детали решения и документы, "политическое решение уже принято и это уже огромный шаг".

В 2019 году на 14,9% увеличились перевозки пассажиров по железной дороге в страны Европейского Союза.

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