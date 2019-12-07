Правительство Гончарука разрешило уменьшить зарплату учителей

Правительство заявило, что у него нет денег на повышение зарплат учителей

Кабинет министров приостановил действие постановления предыдущего правительства об установлении низкого должностного оклада учителя в размере 3 прожиточных минимумов.

Об этом говорится в письме председателя Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергея Бабака в ответ на обращение Профсоюза работников образования и науки Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

"О Постановлении Кабинета министров Украины №822 от 10.07.2019 г. Информируем, что на заседании правительства 15.11.2019 г.. Было принято Постановление КМУ, которым предусмотрено приостановление действия Постановления КМУ №822 на 2020 год", - говорится в письме.

Также Бабак сообщил, что в госбюджете на 2020 год, который ВР приняла 14 ноября, предусмотрены дополнительные расходы в объеме 3753 209,8 тыс. гривен на улучшение социальной защиты отдельных категорий педагогических работников учреждений общего среднего образования.

"По расчетам правительства, увеличение указанных расходов позволит, в частности, предотвратить дефицит образовательной субвенции на оплату труда педагогических работников в 2020 году", - говорится в письме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Русскоязычных учителей посадили за парты

В июле 2019 правительство Гройсмана принял постановление о поэтапном продолжение повышения зарплаты педагогам до 2023 года. После смены правительства руководительница МОН Анна Новосад заявила, что в проект бюджета на 2020 год средств на это не было заложено.