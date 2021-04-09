Практика "интеллектуального волонтерства" в Украине: как получить бесплатную юридическую помощь

На основе pro bono предоставляется профессиональная помощь участникам АТО, детям войны, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы и другим категориям населения, которые не могут оплатить соответствующие услуги. Фото: Адвокат

Предоставление бесплатной юридической помощи с каждым годом становится все более актуальным вопросом в Украине. Поддержка воинов АТО и переселенцев, малообеспеченных семей или людей с ограниченными физическими возможностями - вопрос, который всегда актуален и требует действий. Чтобы обеспечить все слои населения должным уровнем услуг, в мире практикуется поддержка общества по условиям pro bono, то есть "на благо народа". В 2019 году был проведен Pro Bono Week, в рамках которого реализовали 144 инициативы при участии 17 стран. В Украине в 2018-2019 гг также организовывали сессию бесплатных образовательных событий, к которой присоединились 36 компаний.

Явление pro bono достаточно давно распространено в мире и теперь активно развивается в Украине. Его объясняют как "интеллектуальное волонтерство" - то есть предоставление определенных услуг специалистами соответствующих отраслей без получения финансовой выгоды. Наиболее активно pro bono практиковался на украинском рынке в 2016-2017 гг в юридической сфере, и сейчас его значимость возрастает. В первую очередь деятельность предназначена для тех, кто не имеет на это средств.

На основе pro bono предоставляется особая профессиональная помощь участникам АТО, детям войны, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы и другим категориям населения, которые не могут оплатить соответствующие услуги. Юристы консультируют или полностью ведут процессы, касающиеся семейного, наследственного и трудового права. Например, осенью 2020 года получило огласку дело по поводу жестокого убийства молодой женщины в Днепре. Семья пострадавшей обратилась за помощью к адвокату и активисту Артему Хмельникову, который известен своей probono деятельностью с 2011 года. Он сопровождал довольно много резонансных дел малообеспеченных днепрян и атовцев на условиях pro bono.

"Мы вместе с коллегами готовы оказать всестороннюю правовую поддержку родственникам погибшей женщины. Мы будем работать бесплатно, на условиях pro bono. Это страшное преступление не должно остаться безнаказанным", - заявлял Хмельников.

Помощь адвокатов пострадавшим АТО уже стала их социальной функцией за последние годы. Количество участников боевых действий на Востоке Украины, которые нуждаются в юридических услугах, значительно возросла. Юрист и депутат Днепровского городского совета Артем Хмельников начал оказывать необходимую поддержку воинам АТО и переселенцам в 2014 году, а уже в 2015 году в Днепре был основан Центр бесплатной правовой помощи, где приоритетными являются обращения именно участников боевых действий, которые ранены или находятся в больнице.

В 2013 году в Украине было создано Pro Bono Пространство, а затем в 2018 - Pro Bono Club. Такие объединения специалистов, которые готовы предоставлять свои услуги бесплатно, значительно облегчают сотрудничество бизнеса и общества. Заинтересованность населения в участии в общественных инициативах растет. Благодаря этому в 2018 году Украина заняла 81 позицию в World Giving Index с показателем вовлеченности 29% населения к волонтерской работе.