"Прадед производил пряники и продавал на Контрактовой ярмарке": в самом старом доме Киева живет седьмое поколение владельцев

 
Ексклюзивы
1/5
Операция "Санта-Барбаросса": почему российского вторжения в январе 2022 года не будет
Операция "Санта-Барбаросса": почему российского вторжения в январе 2022 года не будет
1 Просмотров: 3276
Борщ с оливками, лимоном и осетриной – что ели киевляне до господства россиян
Борщ с оливками, лимоном и осетриной – что ели киевляне до господства россиян
Просмотров: 1845
Зеленский в спортзале, Каплин с коровой, Рудык на обложке журнала – неделя политиков в фото
Зеленский в спортзале, Каплин с коровой, Рудык на обложке журнала – неделя политиков в фото
Просмотров: 1467
"Мамай, оккупанты нам не братья": ветераны требуют отставки мэра в Полтаве
"Мамай, оккупанты нам не братья": ветераны требуют отставки мэра в Полтаве
Просмотров: 2250
"Наша армия суровая, зубатая и самая боеспособная в Европе": готова ли Украина к наступлению России
"Наша армия суровая, зубатая и самая боеспособная в Европе": готова ли Украина к наступлению России
Просмотров: 1323
Экономический паспорт украинца: заплатят ли олигархи будущим поколениям
Экономический паспорт украинца: заплатят ли олигархи будущим поколениям
Просмотров: 774
Киев стоит во льду и тумане: сказочные фото
Киев стоит во льду и тумане: сказочные фото
Просмотров: 1710
"Наследие делает людей тупее": Нобель изменил завещание, прочитав свой некролог
"Наследие делает людей тупее": Нобель изменил завещание, прочитав свой некролог
Просмотров: 990
Ехали покупать свадебные кольца: фото и истории погибших в ДТП под Черниговом
Ехали покупать свадебные кольца: фото и истории погибших в ДТП под Черниговом
1 Просмотров: 16659
Путин дурак, если считает войну в Украине легкой прогулкой: что пишет мир о встречах президентов США и РФ
Путин дурак, если считает войну в Украине легкой прогулкой: что пишет мир о встречах президентов США и РФ
Просмотров: 3555
Фото
Все фото
26
4
3
5
12
&quot;Прадед производил пряники и продавал на Контрактовой ярмарке&quot;: в самом старом доме Киева живет седьмое поколение владельцев
"Прадед производил пряники и продавал на Контрактовой ярмарке": в самом старом доме Киева живет седьмое поколение владельцев
Украина закупила дроны с тепловизорами для охраны границ
Украина закупила дроны с тепловизорами для охраны границ
Ветеранские госпитали Николаева, Одессы и Херсона получили медицинскую гуманитарную помощь из Нидерландов
Ветеранские госпитали Николаева, Одессы и Херсона получили медицинскую гуманитарную помощь из Нидерландов
Спасатели разобрали часть двора для спасения щенка
Спасатели разобрали часть двора для спасения щенка
В этом году будет ярче: главную елку страны украшают гирляндами
В этом году будет ярче: главную елку страны украшают гирляндами
Видео
Все видео
До $10 тыс. в месяц: YouTube запускает программу бонусных выплат в Украине
До $10 тыс. в месяц: YouTube запускает программу бонусных выплат в Украине
В "Дії" можно получить справку о доходах пенсионера: пошаговая инструкция
В "Дії" можно получить справку о доходах пенсионера: пошаговая инструкция
"Вы наша опора": летчики показали зрелищное видео
"Вы наша опора": летчики показали зрелищное видео
Стелили асфальт прямо в лужи: подрядчикам Херсона придумали наказание
Стелили асфальт прямо в лужи: подрядчикам Херсона придумали наказание
"Ненавижу украинский": история с пассажирами-украинофобами такси получила продолжение
"Ненавижу украинский": история с пассажирами-украинофобами такси получила продолжение
Интервью
1/5
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 3429
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
2 Просмотров: 5976
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Просмотров: 1395
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
2 Просмотров: 4293
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Просмотров: 945
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
10 декабря 2021
Просмотров: 297
Невидима республіка
В європейському мисленні про політику є дві головні лінії. Перша – імперська. Вона починається з епохи Цезаря й Авґуста в Давньому Римі. Образ ...
воскресенье, 12 декабря 2021 10:05

"Прадед производил пряники и продавал на Контрактовой ярмарке": в самом старом доме Киева живет седьмое поколение владельцев
26

  Комментировать

Самый старый дом Киева расположен по адресу ул. Контрактовая площадь, 7. Возведен в 1760 году. Однако перестроен после Подольского пожара 1811 года, когда за три дня сгорело более 2 тыс. домов, 12 церквей и три монастыря. Уцелел, потому что имел каменный первый этаж.

Усадьба принадлежала дворянину Леонтию Вишневскому. После его смерти поселилась семья Нечаевых – известных в Российской империи кондитеров. В настоящее время здесь проживает седьмое поколение семьи. Константину Малееву удалось приватизировать здание, которое отобрала советская власть. Собирает средства на реконструкцию. Продавать семейное гнездо не собирается.

Корреспондент Gazeta.ua побывала в 261-летнем доме. Узнала, как сегодня семье живется на Контрактовой и сколько стоит содержать наследство.

Автор: Лилия Мыцко
  Дом построили в 1760 году. Усадьба принадлежала дворянину Леонтию Вишневскому. После его смерти ее купила семья известных кондитеров Нечаевых, седьмое поколение которой здесь проживает по сей день.
Дом построили в 1760 году. Усадьба принадлежала дворянину Леонтию Вишневскому. После его смерти ее купила семья известных кондитеров Нечаевых, седьмое поколение которой здесь проживает по сей день.

Найти старейший дом столицы не просто. Пройти к нему можно только через арку по ул. Фроловской. От храма Успения Богородицы Пирогощей переходим дорогу и поворачиваем за угол плотной застройки.

Густой мокрый снег падает на старый асфальт и тает на пороге дома. Входная дверь здесь новая – железная и с надежными замками. На сооружении – вывеска "Историческая памятка". Слева дверь на стене висит звонок с камерой наблюдения.

Встречает владелец дома 61-летний Константин Малеев - среднего роста мужчина в полосатом свитере. Приглаживает взлохмаченные русые волосы и приглашает в зал на первом этаже.

Автор: Лилия Мыцко
  Продавать дом Константин Малеев не собирается, так как считает, что только так сможет сохранить историю своей семьи
Продавать дом Константин Малеев не собирается, так как считает, что только так сможет сохранить историю своей семьи

В комнате прохладно и чувствуется сырость. Стены побелены известью. Полыхает камин, украшенный белой плиткой с цветочным рисунком. Дрова громко трещат и распадаются на черный тлеющий уголь. Раньше на месте камина была большая печь.

– Дом строили в несколько этапов. 1765 года Леонтий Вишневский купил здесь усадьбу, - говорит Малеев. Слова эхом отбиваются от высоких потолков с необычными арочными перегородками. – В центре стоял деревянный дом на каменном подвале. Подвал этот еще есть.

Хорошо знаем историю, потому что вдова судилась с детьми за этот дом. Осталось судебное дело

Становится жарко, от огня начинают гореть щеки. Владелец садится за круглый стол рядом с камином. Берет кочергу, опирается локтем на колено и поправляет поленья.

– В 1797-м был пожар и дом сгорел. Тогда Вишневский построил каменный – вот этот зал. Но улица была с той стороны, – указывает на противоположную от нового входа стену. – Этому помещению уже 230 лет. Хорошо знаем об истории, потому что вдова судилась с его детьми за этот дом. Осталось судебное дело.

В 1861 году внуки Вишневского заказали постройку второго этажа. Его спроектировал киевский архитектор Михаил Иконников.

У прадеда было пятеро детей от первой жены и семеро от второй

- В 1891 году мой прадед, Максим Федорович Нечаев, приехал из Добрянки Чергниговской ныне области. Как был молодым, там арендовал баштаны и производил из тыквы кондитерские изделия. На бабушке женился, переехали в Киев - и купили эту усадьбу в долг. Начали производить так называемые нечаевские пряники и продавать на Контрактовой ярмарке. Я помню еще огромные печи, в которых все делалось. Пряники стали известны, занимали на выставках победные места. По 800 пудов (13,1 тыс. кг. – Gazeta.ua) продавали за шесть недель. У прадеда было пятеро детей от первой жены и семеро от второй. Мой дед был самый молодой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Дети умирали, родители погибали. Люди ходили по домам и собирали тела" - как в украинских селах выживали во время голодоморов

Проводит к старинному деревянному пианино с фигурной отделкой, на котором стоят старые портреты - прадеда и прабабушки Евдокии Андреевны. Над ним висит увеличенная фотография старой Контрактовой площади, найденная в архиве. В центре черно-белой фотографии виднеется магазин с вывеской "М. Ф. Нечаев".

Автор: Лилия Мыцко
  На фото прадед Малеева – Максим Федорович Нечаев. Справа – прабабушка, Евдокия Андреевна
На фото прадед Малеева – Максим Федорович Нечаев. Справа – прабабушка, Евдокия Андреевна

- Прабаба после смерти мужа продолжала дело самостоятельно. Дедушка учился в Третьей мужской гимназии, где сейчас Дом молодежи, и я там учился, в двадцатой средней школе. Вся младшая часть семьи жила в этом доме. Брат деда Степан приехал в Киев и создал свою фирму, купил дом, где сейчас посольство Испании. Стал еще богаче, чем эта часть семьи, открыл магазин на Крещатике "С. М. Нечаев".

До революции 1917 года семья рассчиталась с долгами. В 1931 году Степана Нечаева арестовали и расстреляли по приказу советской власти.

Пока доходила утром в церковь, пять-шесть трупов на земле видела

– Родственников прабабушка разогнала, чтобы не арестовали всех, когда придут, – умолкает на несколько секунд, чтобы вспомнить. – Потом был голод. Другая бабушка рассказывала, что зимой пела в церкви Николая Доброго. Пока отсюда доходила утром, пять-шесть трупов на земле видела. Это были селяни, которые приезжали в город. Затем дворники собирали их, а на следующий день то же самое. Человек 30 собрала баба здесь в доме и выходила. Совершенно на этом разорилась и хотела продать усадьбу, но кому она уже была нужна.

В войну Евдокия Андреевна собрала родственников, живших в Киеве. Мол, если пришло время умирать, то в этом доме. Тогда здесь проживали 27 человек, из них 12 родственников. Жили за счет квартирантов.

Автор: Лилия Мыцко
  На стене в рамке висит коллекция трубок, найденных на территории усадьбы
На стене в рамке висит коллекция трубок, найденных на территории усадьбы

– Я здесь родился. В 1962 году усадьбу национализировали и забрали государству. Осталась только квартира на втором этаже. В одной комнате жили 4-5 человек. Впоследствии ЖЭК сделал на первом этаже склад.

С 2000 года Малеев начал борьбу за дом. Судебные разбирательства продолжались около 15 лет. Однако отвоевать территорию всей усадьбы, двор и дома вокруг, не смог, потому что все перешло в подчинение посольству Нидерландов.

– Вложил много денег. Ощущение, что квартиру в Нью-Йорке купил, – шутит мужчина. – Но важно было вернуть семейный дом. За мной висит огромная история нескольких семей. Если бы я ее не собрал, то она просто исчезла бы. У меня в кабинете фотографии родственников. Когда они на меня смотрят, то понимаю, что должен это делать.

Самый старый дом в Киеве находится по адресу ул. Контрактовая площадь, 7. Посетить первый этаж дома могут все желающие. Частным владелец оставляет второй этаж, где расположена квартира
Фото: Лилия Мыцко
Самый старый дом в Киеве находится по адресу ул. Контрактовая площадь, 7. Посетить первый этаж дома могут все желающие. Частным владелец оставляет второй этаж, где расположена квартира
Дом построили в 1760 году. Усадьба принадлежала дворянину Леонтию Вишневскому. После его смерти ее купила семья известных кондитеров Нечаевых, седьмое поколение которой здесь проживает по сей день.
Дом построили в 1760 году. Усадьба принадлежала дворянину Леонтию Вишневскому. После его смерти ее купила семья известных кондитеров Нечаевых, седьмое поколение которой здесь проживает по сей день.
Дом имеет два этажа и подвал

В 1990-е здание пыталось отобрать государство, предлагали владельцу предоставить другую квартиру в Киеве. После приватизации ситуация наладилась.

- Плюс - теперь посольство Нидерландов на территории, то с точки зрения коммерческой он потерял смысл (внутренний двор принадлежит посольству – Gazeta.ua), – объясняет. - Денег забирает больше, чем может принести. Несколько несерьезных предложений было, но не соглашался. Главное то, что кругом стройка. Пытаются отжать землю. От всей усадьбы остались дом и гаражи. И то каждый раз воевать должен.

Константин Малеев работает социологом и имеет собственное издательство. Много на книгах не зарабатывает, признается.

- А в доме ремонт нужно делать. Тысяч 150 долларов нужно где-то найти. Из-за грунтовых вод портится фундамент и дом проседает, трескается. Деревянные детали портятся.

Автор: Лилия Мыцко
  Открытка с подписью Папы Римского Иоанна Павла II, адресована отцу Константина
Открытка с подписью Папы Римского Иоанна Павла II, адресована отцу Константина

Здесь в подвале проходит транзитная теплотрасса с большими трубами. Ее прорывало трижды, и все это стояло в 90-градусной воде и в столбе пара. Я за свой счет переложил теплотрассу, потому что все чихать хотят на это. А дом мог разрушиться. Потратил 60 тысяч долларов, что покрыло бы половину капремонта.

Первый этаж открыт для посетителей. Зал владелец сдает в аренду под концерты, лекции и т.д. Для гостей стоят длинные черные столы и стульчики. За газ и электричество зимой платит около 10 тысяч гривен в месяц.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Будем закрывать магазины и ехать в Польшу" - как живет на карантине курортный Миргород, куда со всего мира ездят за водой и особенным салом

Сейчас на втором этаже живет дочь Константина с семьей. Туда ведет старинная деревянная лестница с кружевной резьбой, потемневшая от времени. Сразу за ними – дверь в кабинет владельца. Здесь у него офис, а живет с женой в новой квартире.

Автор: Лилия Мыцко
  Дом имеет два этажа и подвал
Дом имеет два этажа и подвал

Проходим в просторный кабинет. Мебель здесь осталась еще со старых времен. В центре стоит большой письменный стол со стеклом на поверхности. Под ним Константин Сергеевич хранит коллекцию купюр разных стран, памятные бумаги и открытки. Среди других есть наиболее ценная.

К отцу в 1994 году пришло поздравление с подписью Папы Римского Иоанна Павла II

– К отцу в 1994 году пришло пасхальное поздравление с подписью Папы Римского Иоанна Павла II, – говорит владелец. – Отец возглавлял здесь общество политзаключенных, и поэтому ему письмо прислал.

В этой комнате также есть камин, облицованный зелеными изразцами. На стенах висят семейные фотографии в деревянных рамах. Константин Малеев хранит коллекцию люлек, которые нашел на территории усадьбы. Сохранились плохо, ведь долгое время пролежали в земле.

- Когда друзья путешествовали и спрашивали, что на сувенир привезти, - показывает на коллекцию национальных шляп. – Говорю, давайте шапки мне отовсюду. Вот мой дед, вот прадед, – показывает пальцем по фото на стенах.

Автор: Лилия Мыцко
  Самая старая фотография семьи, сохранившаяся до наших дней. Датируется 1861 годом
Самая старая фотография семьи, сохранившаяся до наших дней. Датируется 1861 годом

Самый старый семейный снимок датируется 1861 годом. Женщины на фотографии одеты в пышные нарядные платья в пол, мужчины – в строгих костюмах. На высоком шкафу под противоположной стеной стоят железные часы на ножках, изготовленные до 1917-го. Осталось в доме также зеркало на деревянной подложке с гранями на стекле, которым пользовалась прабабушка Константина.

Автор: Лилия Мыцко
  Старинное зеркало, которым пользовалась прабабушка Малеева, Евдокия Андреевна
Старинное зеркало, которым пользовалась прабабушка Малеева, Евдокия Андреевна

- Самый старинный здесь - трипольский горшочек, - с полки над камином берет маленький глиняный сосуд, похожий на стакан. – Более пяти тысяч лет ему. Увлекался когда-то археологией в молодости и отрыл такое.

Одну из комнат арендует беженец из Донецкой области

На втором этаже ремонт более современный. С 2014 года одну из комнат арендует беженец из Донецкой области. Напротив лестницы нишу с холодильником прикрывает ковер, который в 1954 году купил отец Малеева в Караганде в подарок родителям.

Гостей хозяин приглашает только в комнаты на первом этаже, чтобы иметь в квартире частное пространство. Приходит сюда почти каждый день.

Во дворе до сих пор растет большой тополь, который баба Малеева посадила 9 мая 1945 года - на день победы.

Автор: Лилия МЫЦКО
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Прадед производил пряники и продавал на Контрактовой ярмарке": в самом старом доме Киева живет седьмое поколение владельцев». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
декабря

Казнили казацкого гетмана, захватившего крепость

Самое читаемое
Родители невесты были против общей могилы: как хоронили погибшую в ДТП влюбленную пару
Родители невесты были против общей могилы: как хоронили погибшую в ДТП влюбленную пару
4
 Просмотров: 40879
Юзик и остальные &quot;кварталовцы&quot; в Раде не сказали ни слова за год
Юзик и остальные "кварталовцы" в Раде не сказали ни слова за год 7 Просмотров: 11853
Главный разведчик дал печальный прогноз на случай вторжения России
Главный разведчик дал печальный прогноз на случай вторжения России 4 Просмотров: 9928
&quot;Фрида&quot; Астафьева топлесс, дочь Майкла Джексона обнажилась для ритуала - что публикуют звезды в сети
"Фрида" Астафьева топлесс, дочь Майкла Джексона обнажилась для ритуала - что публикуют звезды в сети
10
 Просмотров: 7479
Загадочное исчезновение супругов: нашли тело мужчины
Загадочное исчезновение супругов: нашли тело мужчины
3
 Просмотров: 7002
Общество
От Covid-19 умерло более 91 тыс. украинцев
От Covid-19 умерло более 91 тыс. украинцев Просмотров: 63
Народные приметы 12 декабря. Какая погода будет в декабре и когда выпадет снег
Народные приметы 12 декабря. Какая погода будет в декабре и когда выпадет снег Просмотров: 549
Церковный праздник 12 декабря. Святой пытался спасти 370 человек от казни
Церковный праздник 12 декабря. Святой пытался спасти 370 человек от казни Просмотров: 684
Украина закупила дроны с тепловизорами для охраны границ
Украина закупила дроны с тепловизорами для охраны границ
4
 Просмотров: 315
День Ангела 12 декабря - как душевно поздравить именинников
День Ангела 12 декабря - как душевно поздравить именинников Просмотров: 378
Больше всего комментируют
7
Юзик и остальные "кварталовцы" в Раде не сказали ни слова за год
4
Главный разведчик дал печальный прогноз на случай вторжения России
2
Президент о госперевороте: Люди немного изменили свои планы
2
Путин заверил Байдена, что не будет продолжать эскалацию по отношению к Украине - Зеленский
2
НАТО не пойдет на компромисс с Россией по присоединению Украины - генсек
Голосов: 57803
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть