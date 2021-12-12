"Прадед производил пряники и продавал на Контрактовой ярмарке": в самом старом доме Киева живет седьмое поколение владельцев

Самый старый дом Киева расположен по адресу ул. Контрактовая площадь, 7. Возведен в 1760 году. Однако перестроен после Подольского пожара 1811 года, когда за три дня сгорело более 2 тыс. домов, 12 церквей и три монастыря. Уцелел, потому что имел каменный первый этаж.
Усадьба принадлежала дворянину Леонтию Вишневскому. После его смерти поселилась семья Нечаевых – известных в Российской империи кондитеров. В настоящее время здесь проживает седьмое поколение семьи. Константину Малееву удалось приватизировать здание, которое отобрала советская власть. Собирает средства на реконструкцию. Продавать семейное гнездо не собирается.
Корреспондент Gazeta.ua побывала в 261-летнем доме. Узнала, как сегодня семье живется на Контрактовой и сколько стоит содержать наследство.
Найти старейший дом столицы не просто. Пройти к нему можно только через арку по ул. Фроловской. От храма Успения Богородицы Пирогощей переходим дорогу и поворачиваем за угол плотной застройки.
Густой мокрый снег падает на старый асфальт и тает на пороге дома. Входная дверь здесь новая – железная и с надежными замками. На сооружении – вывеска "Историческая памятка". Слева дверь на стене висит звонок с камерой наблюдения.
Встречает владелец дома 61-летний Константин Малеев - среднего роста мужчина в полосатом свитере. Приглаживает взлохмаченные русые волосы и приглашает в зал на первом этаже.
В комнате прохладно и чувствуется сырость. Стены побелены известью. Полыхает камин, украшенный белой плиткой с цветочным рисунком. Дрова громко трещат и распадаются на черный тлеющий уголь. Раньше на месте камина была большая печь.
– Дом строили в несколько этапов. 1765 года Леонтий Вишневский купил здесь усадьбу, - говорит Малеев. Слова эхом отбиваются от высоких потолков с необычными арочными перегородками. – В центре стоял деревянный дом на каменном подвале. Подвал этот еще есть.
Хорошо знаем историю, потому что вдова судилась с детьми за этот дом. Осталось судебное дело
Становится жарко, от огня начинают гореть щеки. Владелец садится за круглый стол рядом с камином. Берет кочергу, опирается локтем на колено и поправляет поленья.
– В 1797-м был пожар и дом сгорел. Тогда Вишневский построил каменный – вот этот зал. Но улица была с той стороны, – указывает на противоположную от нового входа стену. – Этому помещению уже 230 лет. Хорошо знаем об истории, потому что вдова судилась с его детьми за этот дом. Осталось судебное дело.
В 1861 году внуки Вишневского заказали постройку второго этажа. Его спроектировал киевский архитектор Михаил Иконников.
У прадеда было пятеро детей от первой жены и семеро от второй
- В 1891 году мой прадед, Максим Федорович Нечаев, приехал из Добрянки Чергниговской ныне области. Как был молодым, там арендовал баштаны и производил из тыквы кондитерские изделия. На бабушке женился, переехали в Киев - и купили эту усадьбу в долг. Начали производить так называемые нечаевские пряники и продавать на Контрактовой ярмарке. Я помню еще огромные печи, в которых все делалось. Пряники стали известны, занимали на выставках победные места. По 800 пудов (13,1 тыс. кг. – Gazeta.ua) продавали за шесть недель. У прадеда было пятеро детей от первой жены и семеро от второй. Мой дед был самый молодой.
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Проводит к старинному деревянному пианино с фигурной отделкой, на котором стоят старые портреты - прадеда и прабабушки Евдокии Андреевны. Над ним висит увеличенная фотография старой Контрактовой площади, найденная в архиве. В центре черно-белой фотографии виднеется магазин с вывеской "М. Ф. Нечаев".
- Прабаба после смерти мужа продолжала дело самостоятельно. Дедушка учился в Третьей мужской гимназии, где сейчас Дом молодежи, и я там учился, в двадцатой средней школе. Вся младшая часть семьи жила в этом доме. Брат деда Степан приехал в Киев и создал свою фирму, купил дом, где сейчас посольство Испании. Стал еще богаче, чем эта часть семьи, открыл магазин на Крещатике "С. М. Нечаев".
До революции 1917 года семья рассчиталась с долгами. В 1931 году Степана Нечаева арестовали и расстреляли по приказу советской власти.
Пока доходила утром в церковь, пять-шесть трупов на земле видела
– Родственников прабабушка разогнала, чтобы не арестовали всех, когда придут, – умолкает на несколько секунд, чтобы вспомнить. – Потом был голод. Другая бабушка рассказывала, что зимой пела в церкви Николая Доброго. Пока отсюда доходила утром, пять-шесть трупов на земле видела. Это были селяни, которые приезжали в город. Затем дворники собирали их, а на следующий день то же самое. Человек 30 собрала баба здесь в доме и выходила. Совершенно на этом разорилась и хотела продать усадьбу, но кому она уже была нужна.
В войну Евдокия Андреевна собрала родственников, живших в Киеве. Мол, если пришло время умирать, то в этом доме. Тогда здесь проживали 27 человек, из них 12 родственников. Жили за счет квартирантов.
– Я здесь родился. В 1962 году усадьбу национализировали и забрали государству. Осталась только квартира на втором этаже. В одной комнате жили 4-5 человек. Впоследствии ЖЭК сделал на первом этаже склад.
С 2000 года Малеев начал борьбу за дом. Судебные разбирательства продолжались около 15 лет. Однако отвоевать территорию всей усадьбы, двор и дома вокруг, не смог, потому что все перешло в подчинение посольству Нидерландов.
– Вложил много денег. Ощущение, что квартиру в Нью-Йорке купил, – шутит мужчина. – Но важно было вернуть семейный дом. За мной висит огромная история нескольких семей. Если бы я ее не собрал, то она просто исчезла бы. У меня в кабинете фотографии родственников. Когда они на меня смотрят, то понимаю, что должен это делать.
В 1990-е здание пыталось отобрать государство, предлагали владельцу предоставить другую квартиру в Киеве. После приватизации ситуация наладилась.
- Плюс - теперь посольство Нидерландов на территории, то с точки зрения коммерческой он потерял смысл (внутренний двор принадлежит посольству – Gazeta.ua), – объясняет. - Денег забирает больше, чем может принести. Несколько несерьезных предложений было, но не соглашался. Главное то, что кругом стройка. Пытаются отжать землю. От всей усадьбы остались дом и гаражи. И то каждый раз воевать должен.
Константин Малеев работает социологом и имеет собственное издательство. Много на книгах не зарабатывает, признается.
- А в доме ремонт нужно делать. Тысяч 150 долларов нужно где-то найти. Из-за грунтовых вод портится фундамент и дом проседает, трескается. Деревянные детали портятся.
Здесь в подвале проходит транзитная теплотрасса с большими трубами. Ее прорывало трижды, и все это стояло в 90-градусной воде и в столбе пара. Я за свой счет переложил теплотрассу, потому что все чихать хотят на это. А дом мог разрушиться. Потратил 60 тысяч долларов, что покрыло бы половину капремонта.
Первый этаж открыт для посетителей. Зал владелец сдает в аренду под концерты, лекции и т.д. Для гостей стоят длинные черные столы и стульчики. За газ и электричество зимой платит около 10 тысяч гривен в месяц.
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Сейчас на втором этаже живет дочь Константина с семьей. Туда ведет старинная деревянная лестница с кружевной резьбой, потемневшая от времени. Сразу за ними – дверь в кабинет владельца. Здесь у него офис, а живет с женой в новой квартире.
Проходим в просторный кабинет. Мебель здесь осталась еще со старых времен. В центре стоит большой письменный стол со стеклом на поверхности. Под ним Константин Сергеевич хранит коллекцию купюр разных стран, памятные бумаги и открытки. Среди других есть наиболее ценная.
К отцу в 1994 году пришло поздравление с подписью Папы Римского Иоанна Павла II
– К отцу в 1994 году пришло пасхальное поздравление с подписью Папы Римского Иоанна Павла II, – говорит владелец. – Отец возглавлял здесь общество политзаключенных, и поэтому ему письмо прислал.
В этой комнате также есть камин, облицованный зелеными изразцами. На стенах висят семейные фотографии в деревянных рамах. Константин Малеев хранит коллекцию люлек, которые нашел на территории усадьбы. Сохранились плохо, ведь долгое время пролежали в земле.
- Когда друзья путешествовали и спрашивали, что на сувенир привезти, - показывает на коллекцию национальных шляп. – Говорю, давайте шапки мне отовсюду. Вот мой дед, вот прадед, – показывает пальцем по фото на стенах.
Самый старый семейный снимок датируется 1861 годом. Женщины на фотографии одеты в пышные нарядные платья в пол, мужчины – в строгих костюмах. На высоком шкафу под противоположной стеной стоят железные часы на ножках, изготовленные до 1917-го. Осталось в доме также зеркало на деревянной подложке с гранями на стекле, которым пользовалась прабабушка Константина.
- Самый старинный здесь - трипольский горшочек, - с полки над камином берет маленький глиняный сосуд, похожий на стакан. – Более пяти тысяч лет ему. Увлекался когда-то археологией в молодости и отрыл такое.
Одну из комнат арендует беженец из Донецкой области
На втором этаже ремонт более современный. С 2014 года одну из комнат арендует беженец из Донецкой области. Напротив лестницы нишу с холодильником прикрывает ковер, который в 1954 году купил отец Малеева в Караганде в подарок родителям.
Гостей хозяин приглашает только в комнаты на первом этаже, чтобы иметь в квартире частное пространство. Приходит сюда почти каждый день.
Во дворе до сих пор растет большой тополь, который баба Малеева посадила 9 мая 1945 года - на день победы.
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