"Прадед производил пряники и продавал на Контрактовой ярмарке": в самом старом доме Киева живет седьмое поколение владельцев

Самый старый дом Киева расположен по адресу ул. Контрактовая площадь, 7. Возведен в 1760 году. Однако перестроен после Подольского пожара 1811 года, когда за три дня сгорело более 2 тыс. домов, 12 церквей и три монастыря. Уцелел, потому что имел каменный первый этаж.

Усадьба принадлежала дворянину Леонтию Вишневскому. После его смерти поселилась семья Нечаевых – известных в Российской империи кондитеров. В настоящее время здесь проживает седьмое поколение семьи. Константину Малееву удалось приватизировать здание, которое отобрала советская власть. Собирает средства на реконструкцию. Продавать семейное гнездо не собирается.

Корреспондент Gazeta.ua побывала в 261-летнем доме. Узнала, как сегодня семье живется на Контрактовой и сколько стоит содержать наследство.

Автор: Лилия Мыцко Дом построили в 1760 году. Усадьба принадлежала дворянину Леонтию Вишневскому. После его смерти ее купила семья известных кондитеров Нечаевых, седьмое поколение которой здесь проживает по сей день.

Найти старейший дом столицы не просто. Пройти к нему можно только через арку по ул. Фроловской. От храма Успения Богородицы Пирогощей переходим дорогу и поворачиваем за угол плотной застройки.

Густой мокрый снег падает на старый асфальт и тает на пороге дома. Входная дверь здесь новая – железная и с надежными замками. На сооружении – вывеска "Историческая памятка". Слева дверь на стене висит звонок с камерой наблюдения.

Встречает владелец дома 61-летний Константин Малеев - среднего роста мужчина в полосатом свитере. Приглаживает взлохмаченные русые волосы и приглашает в зал на первом этаже.

Автор: Лилия Мыцко Продавать дом Константин Малеев не собирается, так как считает, что только так сможет сохранить историю своей семьи

В комнате прохладно и чувствуется сырость. Стены побелены известью. Полыхает камин, украшенный белой плиткой с цветочным рисунком. Дрова громко трещат и распадаются на черный тлеющий уголь. Раньше на месте камина была большая печь.

– Дом строили в несколько этапов. 1765 года Леонтий Вишневский купил здесь усадьбу, - говорит Малеев. Слова эхом отбиваются от высоких потолков с необычными арочными перегородками. – В центре стоял деревянный дом на каменном подвале. Подвал этот еще есть.

Хорошо знаем историю, потому что вдова судилась с детьми за этот дом. Осталось судебное дело

Становится жарко, от огня начинают гореть щеки. Владелец садится за круглый стол рядом с камином. Берет кочергу, опирается локтем на колено и поправляет поленья.

– В 1797-м был пожар и дом сгорел. Тогда Вишневский построил каменный – вот этот зал. Но улица была с той стороны, – указывает на противоположную от нового входа стену. – Этому помещению уже 230 лет. Хорошо знаем об истории, потому что вдова судилась с его детьми за этот дом. Осталось судебное дело.

В 1861 году внуки Вишневского заказали постройку второго этажа. Его спроектировал киевский архитектор Михаил Иконников.

У прадеда было пятеро детей от первой жены и семеро от второй

- В 1891 году мой прадед, Максим Федорович Нечаев, приехал из Добрянки Чергниговской ныне области. Как был молодым, там арендовал баштаны и производил из тыквы кондитерские изделия. На бабушке женился, переехали в Киев - и купили эту усадьбу в долг. Начали производить так называемые нечаевские пряники и продавать на Контрактовой ярмарке. Я помню еще огромные печи, в которых все делалось. Пряники стали известны, занимали на выставках победные места. По 800 пудов (13,1 тыс. кг. – Gazeta.ua) продавали за шесть недель. У прадеда было пятеро детей от первой жены и семеро от второй. Мой дед был самый молодой.

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Проводит к старинному деревянному пианино с фигурной отделкой, на котором стоят старые портреты - прадеда и прабабушки Евдокии Андреевны. Над ним висит увеличенная фотография старой Контрактовой площади, найденная в архиве. В центре черно-белой фотографии виднеется магазин с вывеской "М. Ф. Нечаев".

Автор: Лилия Мыцко На фото прадед Малеева – Максим Федорович Нечаев. Справа – прабабушка, Евдокия Андреевна

- Прабаба после смерти мужа продолжала дело самостоятельно. Дедушка учился в Третьей мужской гимназии, где сейчас Дом молодежи, и я там учился, в двадцатой средней школе. Вся младшая часть семьи жила в этом доме. Брат деда Степан приехал в Киев и создал свою фирму, купил дом, где сейчас посольство Испании. Стал еще богаче, чем эта часть семьи, открыл магазин на Крещатике "С. М. Нечаев".

До революции 1917 года семья рассчиталась с долгами. В 1931 году Степана Нечаева арестовали и расстреляли по приказу советской власти.

Пока доходила утром в церковь, пять-шесть трупов на земле видела

– Родственников прабабушка разогнала, чтобы не арестовали всех, когда придут, – умолкает на несколько секунд, чтобы вспомнить. – Потом был голод. Другая бабушка рассказывала, что зимой пела в церкви Николая Доброго. Пока отсюда доходила утром, пять-шесть трупов на земле видела. Это были селяни, которые приезжали в город. Затем дворники собирали их, а на следующий день то же самое. Человек 30 собрала баба здесь в доме и выходила. Совершенно на этом разорилась и хотела продать усадьбу, но кому она уже была нужна.

В войну Евдокия Андреевна собрала родственников, живших в Киеве. Мол, если пришло время умирать, то в этом доме. Тогда здесь проживали 27 человек, из них 12 родственников. Жили за счет квартирантов.

Автор: Лилия Мыцко На стене в рамке висит коллекция трубок, найденных на территории усадьбы

– Я здесь родился. В 1962 году усадьбу национализировали и забрали государству. Осталась только квартира на втором этаже. В одной комнате жили 4-5 человек. Впоследствии ЖЭК сделал на первом этаже склад.

С 2000 года Малеев начал борьбу за дом. Судебные разбирательства продолжались около 15 лет. Однако отвоевать территорию всей усадьбы, двор и дома вокруг, не смог, потому что все перешло в подчинение посольству Нидерландов.

– Вложил много денег. Ощущение, что квартиру в Нью-Йорке купил, – шутит мужчина. – Но важно было вернуть семейный дом. За мной висит огромная история нескольких семей. Если бы я ее не собрал, то она просто исчезла бы. У меня в кабинете фотографии родственников. Когда они на меня смотрят, то понимаю, что должен это делать.

Фото: Лилия Мыцко

В 1990-е здание пыталось отобрать государство, предлагали владельцу предоставить другую квартиру в Киеве. После приватизации ситуация наладилась.

- Плюс - теперь посольство Нидерландов на территории, то с точки зрения коммерческой он потерял смысл (внутренний двор принадлежит посольству – Gazeta.ua), – объясняет. - Денег забирает больше, чем может принести. Несколько несерьезных предложений было, но не соглашался. Главное то, что кругом стройка. Пытаются отжать землю. От всей усадьбы остались дом и гаражи. И то каждый раз воевать должен.

Константин Малеев работает социологом и имеет собственное издательство. Много на книгах не зарабатывает, признается.

- А в доме ремонт нужно делать. Тысяч 150 долларов нужно где-то найти. Из-за грунтовых вод портится фундамент и дом проседает, трескается. Деревянные детали портятся.

Автор: Лилия Мыцко Открытка с подписью Папы Римского Иоанна Павла II, адресована отцу Константина

Здесь в подвале проходит транзитная теплотрасса с большими трубами. Ее прорывало трижды, и все это стояло в 90-градусной воде и в столбе пара. Я за свой счет переложил теплотрассу, потому что все чихать хотят на это. А дом мог разрушиться. Потратил 60 тысяч долларов, что покрыло бы половину капремонта.

Первый этаж открыт для посетителей. Зал владелец сдает в аренду под концерты, лекции и т.д. Для гостей стоят длинные черные столы и стульчики. За газ и электричество зимой платит около 10 тысяч гривен в месяц.

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Сейчас на втором этаже живет дочь Константина с семьей. Туда ведет старинная деревянная лестница с кружевной резьбой, потемневшая от времени. Сразу за ними – дверь в кабинет владельца. Здесь у него офис, а живет с женой в новой квартире.

Автор: Лилия Мыцко Дом имеет два этажа и подвал

Проходим в просторный кабинет. Мебель здесь осталась еще со старых времен. В центре стоит большой письменный стол со стеклом на поверхности. Под ним Константин Сергеевич хранит коллекцию купюр разных стран, памятные бумаги и открытки. Среди других есть наиболее ценная.

К отцу в 1994 году пришло поздравление с подписью Папы Римского Иоанна Павла II

– К отцу в 1994 году пришло пасхальное поздравление с подписью Папы Римского Иоанна Павла II, – говорит владелец. – Отец возглавлял здесь общество политзаключенных, и поэтому ему письмо прислал.

В этой комнате также есть камин, облицованный зелеными изразцами. На стенах висят семейные фотографии в деревянных рамах. Константин Малеев хранит коллекцию люлек, которые нашел на территории усадьбы. Сохранились плохо, ведь долгое время пролежали в земле.

- Когда друзья путешествовали и спрашивали, что на сувенир привезти, - показывает на коллекцию национальных шляп. – Говорю, давайте шапки мне отовсюду. Вот мой дед, вот прадед, – показывает пальцем по фото на стенах.

Автор: Лилия Мыцко Самая старая фотография семьи, сохранившаяся до наших дней. Датируется 1861 годом

Самый старый семейный снимок датируется 1861 годом. Женщины на фотографии одеты в пышные нарядные платья в пол, мужчины – в строгих костюмах. На высоком шкафу под противоположной стеной стоят железные часы на ножках, изготовленные до 1917-го. Осталось в доме также зеркало на деревянной подложке с гранями на стекле, которым пользовалась прабабушка Константина.

Автор: Лилия Мыцко Старинное зеркало, которым пользовалась прабабушка Малеева, Евдокия Андреевна

- Самый старинный здесь - трипольский горшочек, - с полки над камином берет маленький глиняный сосуд, похожий на стакан. – Более пяти тысяч лет ему. Увлекался когда-то археологией в молодости и отрыл такое.

Одну из комнат арендует беженец из Донецкой области

На втором этаже ремонт более современный. С 2014 года одну из комнат арендует беженец из Донецкой области. Напротив лестницы нишу с холодильником прикрывает ковер, который в 1954 году купил отец Малеева в Караганде в подарок родителям.

Гостей хозяин приглашает только в комнаты на первом этаже, чтобы иметь в квартире частное пространство. Приходит сюда почти каждый день.

Во дворе до сих пор растет большой тополь, который баба Малеева посадила 9 мая 1945 года - на день победы.