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воскресенье, 21 ноября 2021 11:01

"Позор малороссам!" – Зеленского и Ермака встретили на Аллее Героев Небесной сотни
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Молитва за Украину прошла в 10.00 в Киеве возле храма Архистратига Михаила и украинских новомучеников Украинской греко-католической церкви. Расположен на территории Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни – Музея Революции Достоинства.

С самого утра люди несут цветы к портретам погибших героев Майдана в Киеве
Фото: Назар ВАЛЬЧУК
На Аллею героев в Киеве люди идут с цветами и флагами Украины
Центр города патрулирует полиция
В центре Киева стоят автозаки Национальной гвардии
Молитва за Украину прошла в 10:00

Люди скандировали: "Героям слава!", пели гимн Украины, сообщает корреспондент Gazeta.ua. Также с самого утра киевляне и гости столицы несут цветы к портретам погибших героев.

Несмотря на это, проход от Аллеи Героев Небесной сотни в музей был перекрыт.

"Охранное мероприятие", - объяснил мужчина в штатском.

Около 08:30 почтить память погибших протестующих приехал спикер Руслан Стефанчук. Президент Владимир Зеленский и руководитель ОП Андрей Ермак прибыли в 09.45. Люди встретили их возгласами: "Позор". Также присутствовал премьер-министр Денис Шмигаль.

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В центре Киева усиленно патрулирует полиция. Есть автозаки Национальной гвардии.

Сегодня в Украине отмечают День достоинства и свободы. Праздник был введен в ноябре 2014-го - в честь начала двух украинских революций: Оранжевой и Революции достоинства. Последняя началась именно 21 ноября 2013 года. В тот день президент Виктор Янукович заявил о приостановлении переговоров по ассоциации с Европейским Союзом. В Киеве на майдан Независимости вышли недовольные таким решением студенты. Это и стало началом Революции достоинства, которую в первые недели называли Евромайданом.

Автор: Назар ВАЛЬЧУК
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ноября

8 лет назад студенты студенты вышли против власти

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