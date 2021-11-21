 
Ексклюзивы
1/5
"Позор малоросам!" – Зеленского и Ермака встретили на Аллее Героев Небесной сотни
"Позор малоросам!" – Зеленского и Ермака встретили на Аллее Героев Небесной сотни
1 Просмотров: 423
"В планах - сжечь Москву": показали самую большую в Украине коллекцию оружия
"В планах - сжечь Москву": показали самую большую в Украине коллекцию оружия
1 Просмотров: 2106
Зеленский испугался ответственности и спрятался за Ермаком
Зеленский испугался ответственности и спрятался за Ермаком
3 Просмотров: 3114
На территории России жили людоеды
На территории России жили людоеды
3 Просмотров: 6975
Зеленский сходил на пиво, Тимошенко кормила голубей, а у Кивы забрали оружие: неделя политиков – в фото
Зеленский сходил на пиво, Тимошенко кормила голубей, а у Кивы забрали оружие: неделя политиков – в фото
Просмотров: 2997
"Сын родился в полуземлянке": семья Алешкиных обустроила шесть музеев в Букатинке
"Сын родился в полуземлянке": семья Алешкиных обустроила шесть музеев в Букатинке
Просмотров: 1170
На аллее Героев Небесной сотни провели субботник
На аллее Героев Небесной сотни провели субботник
Просмотров: 963
Антивакцинатора Стахива арестовали с миллионным залогом (ВИДЕО, ФОТО)
Антивакцинатора Стахива арестовали с миллионным залогом (ВИДЕО, ФОТО)
Просмотров: 1233
Коля Харьковский сядет минимум на три года. Но это будет не конец, а начало истории
Коля Харьковский сядет минимум на три года. Но это будет не конец, а начало истории
Просмотров: 1017
"Будем закрывать магазины и ехать в Польшу" - как живет на карантине курортный Миргород, куда со всего мира ездят за водой и особенным салом
"Будем закрывать магазины и ехать в Польшу" - как живет на карантине курортный Миргород, куда со всего мира ездят за водой и особенным салом
Просмотров: 12645
Фото
Все фото
7
3
4
3
10
&quot;Позор малоросам!&quot; – Зеленского и Ермака встретили на Аллее Героев Небесной сотни
"Позор малоросам!" – Зеленского и Ермака встретили на Аллее Героев Небесной сотни
Фотоловушки в Чернобыльской зоне &quot;поймали&quot; 20 рысей
Фотоловушки в Чернобыльской зоне "поймали" 20 рысей
Пограничники получили новые вертолеты
Пограничники получили новые вертолеты
В Днепре из памятника советскому вождю сделали писсуар
В Днепре из памятника советскому вождю сделали писсуар
На аллее Героев Небесной сотни провели субботник
На аллее Героев Небесной сотни провели субботник
Видео
Все видео
Украина отмечает День Достоинства и Свободы
Украина отмечает День Достоинства и Свободы
8 лет назад студенты студенты вышли против Януковича
8 лет назад студенты студенты вышли против Януковича
На границе Украины завернули московского блогера
На границе Украины завернули московского блогера
Подрыв трубы завода в Днепре показали на видео
Подрыв трубы завода в Днепре показали на видео
Почти 400 млн просмотров: клип украинского режиссера получил MTV EMA 2021
Почти 400 млн просмотров: клип украинского режиссера получил MTV EMA 2021
Интервью
1/5
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
1 Просмотров: 4347
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Просмотров: 1224
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
1 Просмотров: 1089
"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов
"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов
3 Просмотров: 2646
"Лагідна" украинизация давно прошла – надо гасить все, что идет из Москвы
"Лагідна" украинизация давно прошла – надо гасить все, что идет из Москвы
Просмотров: 1125
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
19 ноября 2021
Просмотров: 387
Нетерпимість
Іноді треба бути чесним. Не лише перед собою, але й перед людьми. Перед собою я чесний. Перед людьми – не завжди. Хто насправді знає, який ...
воскресенье, 21 ноября 2021 11:00

"Позор малоросам!" – Зеленского и Ермака встретили на Аллее Героев Небесной сотни
7

1 Комментировать

Молитва за Украину прошла в 10.00 в Киеве возле храма Архистратига Михаила и украинских новомучеников Украинской греко-католической церкви. Расположен на территории Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни – Музея Революции Достоинства.

С самого утра люди несут цветы к портретам погибших героев Майдана в Киеве
Фото: Назар ВАЛЬЧУК
На Аллею героев в Киеве люди идут с цветами и флагами Украины
Центр города патрулирует полиция
В центре Киева стоят автозаки Национальной гвардии
Молитва за Украину прошла в 10:00

Люди скандировали: "Героям слава!", пели гимн Украины, сообщает корреспондент Gazeta.ua. Также с самого утра киевляне и гости столицы несут цветы к портретам погибших героев.

Несмотря на это, проход от Аллеи Героев Небесной сотни в музей был перекрыт.

"Охранное мероприятие", - объяснил мужчина в штатском.

Около 08:30 почтить память погибших протестующих приехал спикер Руслан Стефанчук. Президент Владимир Зеленский и руководитель ОП Андрей Ермак прибыли в 09.45. Люди встретили их возгласами: "Позор". Также присутствовал премьер-министр Денис Шмигаль.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В День Достоинства президент вспомнил о несокрушимых моряках, Стусе и майданах

В центре Киева усиленно патрулирует полиция. Есть автозаки Национальной гвардии.

Сегодня в Украине отмечается День достоинства и свободы. Праздник был введен в ноябре 2014-го - в честь начала двух украинских революций: Оранжевой и Революции достоинства. Последняя началась именно 21 ноября 2013 года. В тот день президент Виктор Янукович заявил о приостановлении переговоров по ассоциации с Европейским Союзом. В Киеве на майдан Независимости вышли недовольные таким решением студенты. Это и стало началом Революции достоинства, которую в первые недели называли Евромайданом.

Автор: Назар ВАЛЬЧУК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Позор малоросам!" – Зеленского и Ермака встретили на Аллее Героев Небесной сотни». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
ноября

8 лет назад студенты студенты вышли против Януковича

Самое читаемое
Украинец принес в полицию деньги, которые нашел возле банкомата
Украинец принес в полицию деньги, которые нашел возле банкомата Просмотров: 11097
Гороскоп на выходные: в чьей жизни станет больше денег и любовных приключений
Гороскоп на выходные: в чьей жизни станет больше денег и любовных приключений
 Просмотров: 8325
На территории России жили людоеды
На территории России жили людоеды
 3 Просмотров: 6966
Знак, который создал Зеленский, сделали дороже самой высокой награды Героя Украины
Знак, который создал Зеленский, сделали дороже самой высокой награды Героя Украины 1 Просмотров: 5256
Бывший начальник ГУР: Есть &quot;крот&quot;, работающий на Россию
Бывший начальник ГУР: Есть "крот", работающий на Россию 1 Просмотров: 4725
Общество
Красных регионов больше всего: Минздрав обновил карантинные зоны
Красных регионов больше всего: Минздрав обновил карантинные зоны Просмотров: 27
Коронавирус в Украине: умерли почти 400 человек
Коронавирус в Украине: умерли почти 400 человек Просмотров: 369
Украина отмечает День Достоинства и Свободы
Украина отмечает День Достоинства и Свободы
 Просмотров: 1125
8 лет назад студенты студенты вышли против Януковича
8 лет назад студенты студенты вышли против Януковича
 Просмотров: 1854
Фотоловушки в Чернобыльской зоне "поймали" 20 рысей
Фотоловушки в Чернобыльской зоне "поймали" 20 рысей
3
 Просмотров: 1701
Больше всего комментируют
8
Обезоружили, чтобы ликвидировать: скандальный Кива шокировал новым заявлением
4
"Шокирующая информация о "вагнергейте", - Кличко считает, что общество должно получить ответы
4
Порошенко требует немедленно расследовать "вагнергейт", восстановить незаконно уволенных разведчиков и наказать предателей
4
Кулеба жестко высказался по поводу позиции болгарского президента
3
Зеленский испугался ответственности и спрятался за Ермаком
Голосов: 57559
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть