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среда, 27 ноября 2019 18:19

Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт

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Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Михаил Гончар: Не может быть и речи о покупке топлива у РФ напрямую, пока россияне не убрались из Крыма и Донбасса и не выплатили Нафтогазу компенсацию по решению Стокгольмского арбитража. Фото: Украинская правда

Эти слова - предвестник газовой капитуляции. Вопрос не в министре Оржеле, а в телефонном разговоре президентов Зеленского и Путина.

Об этом Gazeta.ua говорит энергетический эксперт Михаил Гончар, комментируя заявление министра энергетики Алексея Оржеля о возможности восстановления покупок газа у России напрямую.

"За несколько дней до разговора лидеров стран Оржель заявлял о неприемлемости требований Газпрома к Нафтогазу. Это никак не вяжется с новой позицией о возможной закупке российского газа напрямую со скидкой. Очевидно, с Банковой дали директиву и Министерство пытается оправдать ее в глазах общественности. Однако это выглядит позорно. Не может быть и речи о покупке топлива с РФ напрямую, пока россияне не убрались из Крыма и Донбасса и не выплатили Нафтогазу компенсацию по решению Стокгольмского арбитража. После этого можно будет говорить о возобновлении прямых газовых отношений.

Еще более обидно, что министр сделал свое заявление 25 ноября. Это - день, когда четыре года назад мы прекратили поставлять топливо из России. Власть должна поздравить общество. Зато действует наоборот", - отмечает эксперт.

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По его мнению, есть какой-то внешний центр управления президентом Украины.

"И находится он в Москве. Через ближайшее окружение господина Зеленского ему доносят идеи, выгодные Кремлю. А он пытается их реализовать в Украине. Это - путь к национальной катастрофе. Гибридная война предполагает большое количество фронтов. На Востоке происходит горячий сценарий. Однако есть другие поля боя. Главное из них - мозги людей. В приоритете - удар по сознанию представителей власти. Россия запрограммировала их так, что они действуют в ее интересах. Это схоже с тем шаблоном, что использовали во времена Януковича. Тогда выступали за прагматичное экономическое сотрудничество между Украиной и Россией. Однако оно было выгодно только последней. Было серьезное отрицательное сальдо внешней двусторонней торговли. Тогдашняя политика приводила к ухудшению этой ситуации. Под благородным лозунгом формировали экономическую и энергетическую зависимость нашего государства. Далее Кремль начал выдвигать политические условия. Сейчас Путин пытается повторить этот сценарий. Предлагает сладкие идеи Зеленскому. Поэтому он полагает, что "достаточно просто прекратить стрелять". Но непонятно, какой ценой придется платить за мир,который после этого должно наступить.

Сама риторика "я позвонил Путину, попросил вернуть унитазы, а потом мы поговорили по газу" годится лишь для 95 квартала. За этой позицией нет четкой стратегии, как действовать на Нормандской встрече", - добавляет Михаил Гончар.

Кабинет Министров может разработать механизм, согласно которому потенциальные скидки на газ российского Газпрома при вероятных прямых поставках в Украину с 2020 года будет "изыматься" на реализацию социально важных мероприятий, в частности на субсидирование незащищенных потребителей., сообщил глава Министерства энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

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