Пожары в Чернобыльской зоне: Зеленский наградил орденами спасателей

Президент Владимир Зеленский наградил 22 спасателей, которые тушили масштабные лесные пожары в Чернобыльской зоне в апреле.
Перед этим президент облетел на вертолете участок, пострадавшей в результате пожара. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
"Мы вам благодарны за вашу большую работу. Сейчас на высоте, с вертолета, мы увидели настоящий результат вашего труда. Вы для нас - герои", - подчеркнул президент.
Зеленский вручил спасателям ордена "За мужество", "Даниила Галицкого" и медали "За безупречную службу", "За труд и доблесть".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский и Шмыгаль почтили память ликвидаторов аварии на ЧАЭС
Почти 20 тыс. га леса сгорели в Чернобыльской зоне отчуждения с 4 апреля. Огонь уничтожил 12 заброшенных деревень, охватил окраину Припяти. Пылало в 2 км от хранилища радиоактивных отходов "Подлесный".
Комментарии