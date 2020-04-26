Пожары в Чернобыльской зоне: Зеленский наградил орденами спасателей

Президент Владимир Зеленский наградил 22 спасателей, которые тушили масштабные лесные пожары в Чернобыльской зоне в апреле.

Перед этим президент облетел на вертолете участок, пострадавшей в результате пожара. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Мы вам благодарны за вашу большую работу. Сейчас на высоте, с вертолета, мы увидели настоящий результат вашего труда. Вы для нас - герои", - подчеркнул президент.

Зеленский вручил спасателям ордена "За мужество", "Даниила Галицкого" и медали "За безупречную службу", "За труд и доблесть".

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Почти 20 тыс. га леса сгорели в Чернобыльской зоне отчуждения с 4 апреля. Огонь уничтожил 12 заброшенных деревень, охватил окраину Припяти. Пылало в 2 км от хранилища радиоактивных отходов "Подлесный".