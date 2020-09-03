Пожары на Харьковщине: ущерб составил более 640 млн грн

Причиной пожара спасатели указывают человеческий фактор. Фото: dsns.gov.ua

Масштабные лесные пожары в Двуречанском районе Харьковской нанесли ущерб на 644,3 млн грн.

Сейчас пожар не распростроняется и находится под контролем. Об этом сообщили в областном управлении лесного и охотничьего хозяйства.

Как отмечается, причиной возгорания спасатели указывают человеческий фактор.

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Сейчас для ликвидации чрезвычайной ситуации задействовано 2 пожарных самолета АН-32П, 1 вертолет МИ-8, 2 пожарных поезда, 7 тракторов, около 90 пожарных автомобилей, сотни людей.

По подсчетам лесоводов, ущерб от пожара в Чугуевском районе, составляют не менее 52,3 млн грн. Ориентировочная площадь этого пожара 45 га. На разработку пожарища понадобится еще 1,8 млн грн. Убытки от повреждения леса - 50 млн.

2 сентября на территории Двуречанского района произошол масштабный лесной пожар. Из-за ветра огонь перекинулся на улицу в селе Воробьевка. Впоследствии спасатели сообщили, что площадь пожара увеличилась до 400 га, из них 100 га - верхового пожара. Поздно вечером стало известно, что огнем охвачено пол тысячи га лесов, горение происходит вокруг трех основных очагов, а село Воробьевка фактически уничтожено. Там сгорело 22 домовладения, более 50 человек эвакуированы, 33 остались без жилья.