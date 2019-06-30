Пожарная тревога: синоптики назвали опасные регионы

На следующей неделе в Украине возрастет опасность возникновения пожаров.

30 июня предупреждения распространяется на все регионы, кроме западных и северных областей, а 1 июля – на восточные, центральные, южные, Волынскую, Ровенскую и Тернопольскую области, сообщили в Укргидрометцентре.

Начало недели пройдет без осадков, с переменной облачностью. Днем температура воздуха на западе, в Киевской, Черкасской областях и на юге будет достигать +33...+34 градусов, на востоке - до +28.

Автор: Укргидрометцентр Прогноз погоды на 1 июля

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2 июля в большинстве регионов, кроме Крыма, юга и Запорожье, ожидаются грозы, температура днем снизится до +26...+28 градусов. Вместе с тем в Одесской области ожидается до +35 градусов, на Николаевщине и Херсонщине до +33.

3 июля грозы сместятся на юг и юго-восток страны, жара в Украине спадет до +22 на западе, +25 в центральных областях, на востоке и юге ожидается +28...+ 30 градусов.

Вследствие рекордной жары в Европе умерло восемь человек - четверо во Франции и по двое в Испании и Италии.