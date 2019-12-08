"Пожарная проверка была 5 лет назад" - Гончарук о сгоревшем одесском колледже

До 10 января проверят все учебные заведения Украины - Гончарук. Фото: Facebook

Премьер-министр Алексей Гончарук прокомментировал пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, которая произошла 4 декабря. Чиновник заверил, что результаты расследования объявят до 20 декабря.

"Выяснил, что последняя проверка здания колледжа состоялась 5 лет назад - в июне 2014-го. Тогда выявили основные нарушения, а в этом году здание не было даже среди приоритетных для проверки. Это абсолютно недопустимо ", - написал Гончарук в Telegram.

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По поручению президента до 10 января Правительство проведет полную проверку состояния противопожарной и техногенной безопасности всех детских садов, школ, вузов, общежитий, учреждений здравоохранения, транспортной инфраструктуры.

4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар. Погибла студентка - 16-летняя Ксения Бабенко, которая выпрыгнула из окна здания. 32 человек получили травмы, еще 14 считались пропавшими без вести. Тела 4-х человек нашли на пепелище.