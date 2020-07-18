Пожар в "Токио Стар": совладельца взяли под стражу

В гостинице "Токио Стар" сгорели 9 человек. Фото: ТСН

Киевский райсуд Одессы избрал меру пресечения совладельцу здания гостиницы "Токио Стар" Сергею Дурачу. В прошлом году во время пожара в гостинице погибли 9 человек.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения: бизнесмена взяли под стражу на 25 суток, сообщает Укринформ.

Дурача задержали 15 июля в одесском аэропорту, когда он вернулся из-за границы, где скрывался от следствия. Пограничники передали его для допроса одесским полицейским.

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Дурач - бизнес-партнер арестованного Вадима Черного. Именно он, по документам, арендовал второй этаж заведения, который фактически входил в гостиничный комплекс.

В ночь на 17 августа 2019 в одесской гостинице "Токио Стар" возник пожар. Возгорание произошло на втором этаже, огонь охватил около тысячи квадратных метров.