Пожар в Taryan Towers ликвидировали

Спасатели ликвидировали пожар в новостройке Taryan Towers в Киеве.
К тушению пожара были привлечены 18 человек и 4 единицы техники. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
"Пожар произошел в Печерском районе по улице Иоанна Павла II 12 на 34 этаже 35-этажной новостройки. В 20:57 пожар был ликвидирован на площади 15 квадратных метров", - сказано в сообщении.
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На улице Стеценко в Киеве вспыхнул многоэтажный жилой дом в ЖК "Спивоче". Загорелся дом, еще не ввели в эксплуатацию. Вероятно, вспыхнули строительные материалы.
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