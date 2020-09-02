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среда, 02 сентября 2020 22:57

Пожар в Taryan Towers ликвидировали
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  В Киеве на Печерске загорелась новостройка. Фото: ДСНС
В Киеве на Печерске загорелась новостройка. Фото: ДСНС

Спасатели ликвидировали пожар в новостройке Taryan Towers в Киеве.

К тушению пожара были привлечены 18 человек и 4 единицы техники. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Пожар произошел в Печерском районе по улице Иоанна Павла II 12 на 34 этаже 35-этажной новостройки. В 20:57 пожар был ликвидирован на площади 15 квадратных метров", - сказано в сообщении.

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  В Киеве на Печерске загорелась новостройка. Фото: ДСНС
В Киеве на Печерске загорелась новостройка. Фото: ДСНС

  В Киеве на Печерске загорелась новостройка. Фото: ДСНС
В Киеве на Печерске загорелась новостройка. Фото: ДСНС

  В Киеве на Печерске загорелась новостройка. Фото: ДСНС
В Киеве на Печерске загорелась новостройка. Фото: ДСНС

  В Киеве на Печерске загорелась новостройка. Фото: ДСНС
В Киеве на Печерске загорелась новостройка. Фото: ДСНС

  В Киеве на Печерске загорелась новостройка. Фото: ДСНС
В Киеве на Печерске загорелась новостройка. Фото: ДСНС

На улице Стеценко в Киеве вспыхнул многоэтажный жилой дом в ЖК "Спивоче". Загорелся дом, еще не ввели в эксплуатацию. Вероятно, вспыхнули строительные материалы.

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Дата
02
сентября

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