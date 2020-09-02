Пожар в Taryan Towers ликвидировали

В Киеве на Печерске загорелась новостройка. Фото: ДСНС

Спасатели ликвидировали пожар в новостройке Taryan Towers в Киеве.

К тушению пожара были привлечены 18 человек и 4 единицы техники. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Пожар произошел в Печерском районе по улице Иоанна Павла II 12 на 34 этаже 35-этажной новостройки. В 20:57 пожар был ликвидирован на площади 15 квадратных метров", - сказано в сообщении.

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В Киеве на Печерске загорелась новостройка. Фото: ДСНС

В Киеве на Печерске загорелась новостройка. Фото: ДСНС

В Киеве на Печерске загорелась новостройка. Фото: ДСНС

В Киеве на Печерске загорелась новостройка. Фото: ДСНС

В Киеве на Печерске загорелась новостройка. Фото: ДСНС

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