Пожар в одесском колледже: правительство выделило почти 4 млн грн

315 тысяч потратят на первоочередные меры по ликвидации последствий пожара. ФОТО: ГСЧС Украины

Кабинет министров принял решение выделить 3 миллиона 965 тысяч гривен на ликвидацию последствий пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Об этом после заседания правительства сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

Средства возьмут из резервного фонда.

Семьи погибших получат по 200 тысяч гривен компенсации, травмированые во время пожара - по 50 тысяч.

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Еще 315 тысяч потратят на первоочередные меры по ликвидации последствий пожара.

По словам премьера, правительство контролирует, чтобы все, кто нуждается в помощи - еда, тепло, лекарства - получили ее в Одессе.

Здание одесского колледжа загорелось около 10 утра 4 декабря. Огонь охватил три верхних этажа - около 4 тыс. кв. м. В помещении было около 400 человек. Дети прыгали на асфальт и припаркованные автомобили. Погибли 12 человек. 32 - пострадали.