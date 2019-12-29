Пожар в колледже: Одесская власть выплатила 3,62 млн грн семьям пострадавших

Во время пожара в одесском колледже погибли 16 человек. Фото: 112

Одесские власти выплатили 3,62 миллиона гривен материальной помощи семьям погибших и пострадавших в результате пожара в одесском колледже.

"За счет средств бюджета города Одессы выплачена материальная помощь семьям погибших и пострадавших в результате пожара на общую сумму 3 620,0 тыс грн", - сообщает пресс-служба Одесской городской власти.

В следующем году горсовет окажет помощь восьми семьям погибших.

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4 декабря в Одессе загорелся колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Трагедия унесла 16 жизней. 6 декабря для выяснения всех обстоятельств инцидента Кабинет министров создал специальную комиссию. 8 декабря был объявлен национальным днем ​​траура по погибшим в результате пожара.