Пожар в колледже: Одесская власть выплатила 3,62 млн грн семьям пострадавших

Одесские власти выплатили 3,62 миллиона гривен материальной помощи семьям погибших и пострадавших в результате пожара в одесском колледже.
"За счет средств бюджета города Одессы выплачена материальная помощь семьям погибших и пострадавших в результате пожара на общую сумму 3 620,0 тыс грн", - сообщает пресс-служба Одесской городской власти.
В следующем году горсовет окажет помощь восьми семьям погибших.
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4 декабря в Одессе загорелся колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Трагедия унесла 16 жизней.
6 декабря для выяснения всех обстоятельств инцидента Кабинет министров создал специальную комиссию. 8 декабря был объявлен национальным днем траура по погибшим в результате пожара.
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