Пожар в доме престарелых: четырем вручили подозрение

По делу о пожаре в доме престарелых в Харькове областная прокуратура сообщила о подозрении четырем предварительно задержанным лицам.
"Среди подозреваемых - владелец домовладения, который сдал двухэтажное здание под пансионат, арендатор дома и его жена - директор частного предприятия, фактически руководила учреждением, а также администратор, который координировал работу пансионата и при этом официально не был трудоустроен", - сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
Арендатор дома и его жена создали общественную организацию, которая способствовала проведению оздоровительной любительской, культурной деятельности, направленной на удовлетворение и защиту законных интересов ее членов.
Стоимость пребывания в пансионате оценивалась в среднем в 15 000 гривен.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
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Напомним, 23 января в Украине объявили траур в связи с гибелью 15 человек в результате пожара в доме престарелых.
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