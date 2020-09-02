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среда, 02 сентября 2020 19:21

Пожар на Харьковщине приобретает масштабы: Зеленский собрал срочное совещание

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  Уже должны думать о выделении финансирования для покрытия потерь - Зеленский. Фото: ГСЧС
Уже должны думать о выделении финансирования для покрытия потерь - Зеленский. Фото: ГСЧС

В Луганской и Харьковской областях пожарные пытаются ликвидировать пожары на площади около 400 гектаров, из них 100 гектаров - верховой пожар, горит сухая трава и лесная подстилка.

Президент Владимир Зеленский собрал срочное совещание по данным пожарам. Об этом сообщает пресс служба президента.

"Требую быстрых реакций на подобные события. В случае необходимости мы организовать эвакуацию всех людей, думать прежде всего об их безопасности. Все должно быть сделано для скорейшей локализации и тушения. А также уже должны думать о выделении финансирования для покрытия потерь. Не потом, а уже сейчас ", - заявил Зеленский.

  Уже должны думать о выделении финансирования для покрытия потерь - Зеленский. Фото: president.gov.ua
Уже должны думать о выделении финансирования для покрытия потерь - Зеленский. Фото: president.gov.ua

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Как отмечается, в настоящее время организовано оповещение местного населения с целью возможной эвакуации, однако люди от нее пока отказываются.

По предварительным данным, причиной пожара является возгорание свалки, из которого за порывов ветра огонь перекинулся на лес. В то же время, правоохранители не исключают версии поджога.

  Уже должны думать о выделении финансирования для покрытия потерь - Зеленский. Фото: ГСЧС
Уже должны думать о выделении финансирования для покрытия потерь - Зеленский. Фото: ГСЧС

Сейчас ликвидация пожаров продолжается.

В селе Тустань Галицкого района Ивано-Франковской области произошел пожар в здании свинокомплекса. К месту тушения были направлены спецтехнику, а также привлечено 52 работников.

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Дата
02
сентября

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