Поздравляем именинников 15 мая: перечень имен

15 мая именинники Борис, Глеб, Давид, Зоя, Афанасий и Роман. Фото: unsplash.com

15 мая чествуют святых Бориса (Романа) и Глеба (Давида), а также святого Афанасия.

День Ангела сегодня празднуют Борис, Глеб, Давид, Зоя, Афанасий и Роман.

Значение имен приводит Gazeta.ua.

У имени Борис, вероятно, древние фракийские корни - boris означает человека мужского пола: "сын", "мальчик" или "человек". Оттуда, вероятно, имя попало к славянам. Однако, есть версия, что у славян Борис - сокращенное от Борислав, что означает "прославленный в борьбе". Имя вошло в славянского именослова после после канонизации болгарского князя Бориса I.

Глеб - имя восточнославянского происхождения, вошло в христианский именослова после канонизации Глеба Владимировича, одного из младших сыновей русского князя Владимира Святославовича. По нормандской версии происхождения имени Глеб, оно означает "потомок", если дословно, то "потомок бога". Однако, украинские исследователи сходятся именно на древнеславянской происхождении и дословном значении "чайка".

Давид - мужское имя давноеврейського происхождения, означает "любимец", "любимый", "любимый". Именем Давид крестили святого князя Глеба - одного из первых русских святых.

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Зоя - женское имя греческого происхождения, дословно означает "жизнь" и может быть переводом библейского имени Ева. Старая церковно-календарная форма этого имени - Зоис.

Панас (Афанасий) - украинское мужское имя греческого происхождения, образовано от имени Атанасий, что означает "бессмертный", варианты имени - Опанас, Атанас, Танас. В некоторых языках имя имеет женскую форму - Афанасия, Атанасия.

Роман - мужское имя, происходит из латыни, от Romanus, что означает "римлянин", или "римский". Именем Роман крестили святого князя Бориса - одного из первых русских святых.

15 мая церковь чтит перенесение мощей благоверных князей страстотерпцев Бориса i Глеба, в Крещении Романа i Давида. Братья Борис и Глеб с Династии Рюриковичей были сыновьями князя Владимира Святославовича, младшими братьями Ярослава Мудрого. Борис и Глеб погибли от рук наемных убийц, посланных их старшим братом Святополком. Братья Борис и Глеб стали первыми канонизированными русской церковью святыми в 1071 году.