Поздравляем именинников 15 мая: перечень имен

 
Ексклюзивы
1/5
Медведчука не посадят - украинцы об аресте кума Путина
Медведчука не посадят - украинцы об аресте кума Путина
1 Просмотров: 540
Зеленский хочет на второй срок - политолог
Зеленский хочет на второй срок - политолог
Просмотров: 405
Как спасают сердце - уникальные фото с операционной
Как спасают сердце - уникальные фото с операционной
Просмотров: 414
Сейчас Медведчук унижен, при Порошенко он был на мази - бывший нардеп
Сейчас Медведчук унижен, при Порошенко он был на мази - бывший нардеп
Просмотров: 522
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
Просмотров: 486
Почти лето. Где будет теплее всего - прогноз погоды на неделю
Почти лето. Где будет теплее всего - прогноз погоды на неделю
Просмотров: 549
Как реставрируют аэропорт "Киев" - яркие фото и видео
Как реставрируют аэропорт "Киев" - яркие фото и видео
Просмотров: 1107
Политтехнолог: Медведчуку могут дать убежать. Страна - коррумпирована
Политтехнолог: Медведчуку могут дать убежать. Страна - коррумпирована
1 Просмотров: 783
Готовы ли украинские издательства выполнять языковой закон
Готовы ли украинские издательства выполнять языковой закон
Просмотров: 153
Когда в Украине будет "Железный купол", как у Израиля
Когда в Украине будет "Железный купол", как у Израиля
Просмотров: 630
Фото
Все фото
8
14
11
4
10
Мрамор и позолота: единственный в Украине театр оперетты ошеломил роскошью
Мрамор и позолота: единственный в Украине театр оперетты ошеломил роскошью
В бригаде Холодный Яр прошли соревнования по кросфиту
В бригаде Холодный Яр прошли соревнования по кросфиту
&quot;Аваков - черт. Но не только он&quot; - Антоненко
"Аваков - черт. Но не только он" - Антоненко
Экс-нардепа подозревают в организации обстрела &quot;телеканала Медведчука&quot;
Экс-нардепа подозревают в организации обстрела "телеканала Медведчука"
В Бабьем Яру открыли уникальную синагогу - фото и видео
В Бабьем Яру открыли уникальную синагогу - фото и видео
Видео
Все видео
"Вы получили только что иск. Я вас засужу" - Гордон пригрозил Черновол
"Вы получили только что иск. Я вас засужу" - Гордон пригрозил Черновол
Сегодня чествуют украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны
Сегодня чествуют украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны
Украина разрабатывает собственный ударно-разведывательный беспилотник
Украина разрабатывает собственный ударно-разведывательный беспилотник
"Медведчук - фашистский дьявол" - журналист высмеял ОПЗЖ под прокуратурой
"Медведчук - фашистский дьявол" - журналист высмеял ОПЗЖ под прокуратурой
Защищает геев в Москве: Лещенко заступился за жену
Защищает геев в Москве: Лещенко заступился за жену
Интервью
1/5
Коломойский и Фирташ продолжат игру. Остальные олигархи согласятся выйти из политики - эксперт
Коломойский и Фирташ продолжат игру. Остальные олигархи согласятся выйти из политики - эксперт
Просмотров: 522
"Железный купол" не убережет Украину от российских "Градов" - эксперт
"Железный купол" не убережет Украину от российских "Градов" - эксперт
Просмотров: 513
За укрывание еврея могли расстрелять и закопать во дворе - историк
За укрывание еврея могли расстрелять и закопать во дворе - историк
Просмотров: 324
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
Просмотров: 486
Стоимость проезда в Киеве могуть поднять. Но, не до 21 грн
Стоимость проезда в Киеве могуть поднять. Но, не до 21 грн
1 Просмотров: 468
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
14 мая 2021
Просмотров: 207
Є дві ціни крові – мала і нескінченна
Мені нічого не відомо про долю хлопчини, який 2014 року віддав танк у руки сепаратистів. Повернувся додому і десь працює? Пішов навчатися? Виїхав на ...
суббота, 15 мая 2021 03:00

Поздравляем именинников 15 мая: перечень имен

  Комментировать
Поздравляем именинников 15 мая: перечень имен
15 мая именинники Борис, Глеб, Давид, Зоя, Афанасий и Роман. Фото: unsplash.com

15 мая чествуют святых Бориса (Романа) и Глеба (Давида), а также святого Афанасия.

День Ангела сегодня празднуют Борис, Глеб, Давид, Зоя, Афанасий и Роман.

Значение имен приводит Gazeta.ua.

У имени Борис, вероятно, древние фракийские корни - boris означает человека мужского пола: "сын", "мальчик" или "человек". Оттуда, вероятно, имя попало к славянам. Однако, есть версия, что у славян Борис - сокращенное от Борислав, что означает "прославленный в борьбе". Имя вошло в славянского именослова после после канонизации болгарского князя Бориса I.

Глеб - имя восточнославянского происхождения, вошло в христианский именослова после канонизации Глеба Владимировича, одного из младших сыновей русского князя Владимира Святославовича. По нормандской версии происхождения имени Глеб, оно означает "потомок", если дословно, то "потомок бога". Однако, украинские исследователи сходятся именно на древнеславянской происхождении и дословном значении "чайка".

Давид - мужское имя давноеврейського происхождения, означает "любимец", "любимый", "любимый". Именем Давид крестили святого князя Глеба - одного из первых русских святых.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кого поздравлять с Днем Ангела 14 мая

Зоя - женское имя греческого происхождения, дословно означает "жизнь" и может быть переводом библейского имени Ева. Старая церковно-календарная форма этого имени - Зоис.

Панас (Афанасий) - украинское мужское имя греческого происхождения, образовано от имени Атанасий, что означает "бессмертный", варианты имени - Опанас, Атанас, Танас. В некоторых языках имя имеет женскую форму - Афанасия, Атанасия.

Роман - мужское имя, происходит из латыни, от Romanus, что означает "римлянин", или "римский". Именем Роман крестили святого князя Бориса - одного из первых русских святых.

15 мая церковь чтит перенесение мощей благоверных князей страстотерпцев Бориса i Глеба, в Крещении Романа i Давида. Братья Борис и Глеб с Династии Рюриковичей были сыновьями князя Владимира Святославовича, младшими братьями Ярослава Мудрого.

Борис и Глеб погибли от рук наемных убийц, посланных их старшим братом Святополком. Братья Борис и Глеб стали первыми канонизированными русской церковью святыми в 1071 году.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Поздравляем именинников 15 мая: перечень имен». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Верила, что выздоровеет: Виктория Бондарь месяц прожила с почкой матери
Верила, что выздоровеет: Виктория Бондарь месяц прожила с почкой матери
 Просмотров: 9252
Гороскоп на 13 мая: что принесет самый мистический день весны
Гороскоп на 13 мая: что принесет самый мистический день весны
 Просмотров: 8406
Сексапильная ринг-girl ошеломила фанатов обнаженным фото
Сексапильная ринг-girl ошеломила фанатов обнаженным фото
8
 Просмотров: 8073
Швы между плиткой закрашивают маркером
Швы между плиткой закрашивают маркером Просмотров: 6372
Съемочная группа телеканала разбилась насмерть
Съемочная группа телеканала разбилась насмерть
7
 Просмотров: 3924
Общество
Надо не вакцинировать детей, а делиться вакцинами с бедными странами - ВОЗ
Надо не вакцинировать детей, а делиться вакцинами с бедными странами - ВОЗ
Второй год пандемии может стать более смертоносным - ВОЗ
Второй год пандемии может стать более смертоносным - ВОЗ Просмотров: 90
СНБО утвердил стратегию развития кибербезопасности
СНБО утвердил стратегию развития кибербезопасности Просмотров: 54
Мрамор и позолота: единственный в Украине театр оперетты ошеломил роскошью
Мрамор и позолота: единственный в Украине театр оперетты ошеломил роскошью
8
 Просмотров: 675
В бригаде Холодный Яр прошли соревнования по кросфиту
В бригаде Холодный Яр прошли соревнования по кросфиту
14
 Просмотров: 441
Больше всего комментируют
10
"Минус Медведчук. Будут еще минусы" - Зеленский
8
"Зачистка": Путин резко отреагировал на арест кума
7
Трон и три кубка - как Зинченко праздновал победу в чемпионате Англии
5
Медведчук в суде - трансляция заседания
2
Оккупанты в Крыму продолжают религиозные притеснения - Госдеп США
Голосов: 56217
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть