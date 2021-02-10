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четверг, 11 февраля 2021 08:15

Появятся насморк и головная боль - медицинский гороскоп на 11 февраля

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Появятся насморк и головная боль - медицинский гороскоп на 11 февраля
Головную боль будут вызывать посторонние шумы во время работы. Обеспечьте себе комфортную атмосферу на рабочем месте.Фото: pixabay.com

11 февраля отложите поход в парикмахерскую. Не следует красить волосы. Они будут нуждается в подпитке. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Насморк будет мешать дышать свободно, - говорит астрологиня. - Хронический ринит может снова обостриться. Не допускайте развития гайморита. Лечитесь. Держите ноги в тепле. Старайтесь меньше контактировать с инфекционными больными. Сейчас ваш организм беззащитен. Головную боль будут вызывать посторонние шумы во время работы. Обеспечьте себе комфортную атмосферу на рабочем месте".

Овен

Будут возникать проблемы со сном. Не стоит использовать снотворных. Прогуляйтесь по вечерним улицам. Откажитесь от просмотра боевиков.

Телец

Усильте уход за полостью рта. Займитесь профилактикой пародонтоза. Удаление и протезирование зубов пройдет удачно.

Близнецы

Отложите проведение косметических операций. Их результаты вас не удовлетворят. На месте швов появятся неэстетичные рубцы.

Рак

Будут развиваться язвенные процессы на поверхности кожи. Старайтесь не травмировать ее. Уделите больше внимания личной гигиене.

Лев

Организм будет находиться в состоянии нестабильного равновесия. Воздержитесь от экстремальных нагрузок на него.

Дева

Снизится острота зрения. Это временное явление. Чаще давайте глазам отдых. Не следует подбирать очки.

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Весы

Хорошее время для начала занятий по плаванию. Особенно если вы ищете способ борьбы с лишним весом. Бассейн подойдет как нельзя лучше.

Скорпион

Отложите операции по удалению опухолей и наростов. Возможны нежелательные последствия. Хорошо пройдут реабилитационные мероприятия.

Стрелец

Особенно остро будут восприниматься резкие запахи. Не используйте духов. Избегайте пассивного курения. К вечеру может разболеться голова.

Козерог

Будут возникать аллергические реакции. Не стоит экспериментировать с экзотическими блюдами. Подождите с выбором новой косметики. Пользуйтесь проверенными лекарствами.

Водолей

Обостряются воспалительные процессы в почках. Затрудняется мочеиспускание. Вовремя обратитесь за советом к врачу.

Рыбы

Повышается ломкость кровеносных сосудов. Увеличится количество больных инсультом. Не допускайте резкого повышения артериального давления.

11 февраля начнется год Быка по китайскому календарю. Как правильного его встретить, чтобы везло весь год.

Автор: Gazeta.ua
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