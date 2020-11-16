Появление вакцины от Covid-19 не остановит карантин - ВОЗ

Нужно будет продолжить наблюдение, тестирование, изоляцию, отслеживание контактов и карантин. Фото: pixabay.com

Появление вакцины от коронавируса не остановит эпидемию. Первые поставки вакцины будут ограничены, поэтому приоритет будут предоставлять работникам здравоохранения, пожилым людям и лицам, находящимся в группе риска.

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреєсус написал об этом сегодня в Twitter.

"Сама по себе вакцина не остановит пандемию Covid-19. Нам все равно нужно будет продолжить наблюдение, тестирование, изоляцию, отслеживание контактов и карантин. А также поощрять людей быть осторожными", - отметил он.

Гебреєсус выразил надежду, что она сократит количество смертей и позволит системе здравоохранения справиться с ситуацией, но добавил, что "вирусу все еще есть куда двигаться".

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В Всемирной организации здравоохранения выявили четкую тенденцию: наибольшее количество новых случаев заражения Covid-19 регистрируют по вторникам, средам, а также в пятницу и выходные.