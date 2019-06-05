Появился ответ Зеленского на обвинения в плагиате

В Зеленского обвинения в плагиате назвали диверсией. Фото: АП

Тезисы для выступления президента Владимира Зеленского, из-за которых его обвинили в плагиате, готовили сотрудники МИД, которые продолжают работать с Порошенко.

Об этом сообщил заместитель главы Администрации президента Украины по вопросам информационной политики Кирилл Тимошенко, передает пресс-служба АП в Facebook.

"Предварительно установлено, что сотрудники МИД Украины, которые готовили тезисы для брифинга президента Владимира Зеленского, параллельно продолжали работать на Петра Порошенко ... Расцениваем это как диверсию со стороны отдельных сотрудников Министерства иностранных дел и сознательную провокацию со стороны команды Петра Порошенко", - говорится в сообщении.

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Также в Администрации президента отметили, что содержание и повестку дня переговоров Зеленского с руководителями ЕС и НАТО формировались сотрудниками администрации президента и представители предыдущей власти не имели влияния на вопросы, которые глава государства обсуждал с европейскими партнерами и друзьями Украины.

"В случае подтверждения частного сотрудничества государственных служащих МИД с Петром Порошенко будут сделаны жесткие управленческие, дисциплинарные и кадровые выводы", - отметили в АП.

В текстах выступлений Владимира Зеленского оказались цитаты других участников президентских выборов. Речь идет о служебных текстах, содержащих основные политические тезисы для Зеленского, которыми он пользуется на публичных встречах и интервью.