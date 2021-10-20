Появился еще один штамм Covid-19. Он опаснее предыдущие

Нашли еще один штамм коронавируса. Фото: Reuters

В Великобритании выявили новую мутацию коронавируса, которая получила название AY.4.2.

Данная разновидность содержит мутации, которые могут дать вирусу преимущества в выживании, пишет BBC.

AY.4.2, который называют "Delta +", вызвал растущее число заражений за последнее время. На новую мутацию приходится 6% новых случаев заражения.

Эксперты говорят, что AY.4.2 пока не считается вариантом, вызывающим беспокойство, или вариантом, находящимся в стадии исследования — категории, присваиваемые вариантам и уровню риска, связанного с ними.

Ряд специалистов заявили, что AY.4.2 на 10-15% заразнее, чем оригинальный штамм.

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Ученые заявляют, что люди, инфицированные штаммом коронавируса Delta, вдвое чаще попадают в больницу. Пациентам, страдающим от Delta, в среднем 29 лет. Штамм редко вызывает потерю обоняния и вкуса, а температура может то подниматься, то самостоятельно снижаться.