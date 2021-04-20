Появились новые фото самолетов и танков России у границ с Украиной

Россия продолжает наращивать войска у границ с Украиной. Это подтверждают новые спутниковые снимки, сделаны в период с 27 марта по 16 апреля компанией Maxar Technologies

Снимки обнародовала газета The Wall Street Journal, пишет "РБК-Украина".

Фото: wsj.com

Директор упомянутой компании Дэн Яблонский опубликовал снимки, чтобы развеять сомнения относительно того, что на самом деле "происходит в неспокойном регионе".

Военной техники у границ с Украиной гораздо больше, чем ожидали увидеть военные эксперты. На одном из фото изображена авиабаза в оккупированном Крыму, где на взлетной полосе есть несколько истребителей Су-30. Еще в марте их там не было.

На других снимках видно лагерь под Воронежем, куда Россия с конца марта стягивает войска. На фото видны вертолеты, беспилотники, мотострелковые и бронетанковые части, а также госпитали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США готовы увеличить количество своих военных в Украине

По мнению американских чиновников, передислокация авиации призвана усилить политическое влияние Москвы на Украину.

"Они развернули военно-воздушные силы в том объеме, который необходим для превосходства в воздухе во время боя и поддержки наземных войск", - отметил экс-участник командования НАТО Филип Бридлав.

Он добавил, что РФ не намерена наносить немедленный удар, но рассматривает несколько вариантов развития событий.

Из разных регионов РФ под видом контрольных занятий российские вооруженные силы наращивают войска вблизи государственной границы Украины - на севере, востоке и юге, заявлял главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.