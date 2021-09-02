"Появилась сила в мышцах" - мать умоляет о помощи на реабилитацию дочери

Автор: Фото предоставлено Еленой Дробинко 18-летняя Валерия Дробинко из Винницы имеет гидроцефалию шунтозависимую, нижний спастический тетрапарез с невозможностью хождения и сиденья, атрофию зрительных нервов. На курс реабилитации в центре восстановительного лечения «Модричи» нужно около 105 тыс. грн.

18-летняя Валерия Дробинко из Винницы имеет гидроцефалию шунтозависимую, нижний спастический тетрапарез с невозможностью хождения и сиденья, атрофию зрительных нервов. На курс реабилитации в центре восстановительного лечения "Модричи" нужно около 105 тыс. грн.

"Лера родилась на 32-й неделе, потому что отслоилась плацента. Была на ИВЛ. До 5 лет жила с шунтом в голове, но он не справлялся с откачкой жидкости. Установили другой, - рассказала Gazeta.ua мать Елена Дробинко. - Всего было 6 сложных операций. Доченька умственно сохранена. Окончила 10 класс по полной программе. После китайской клиники начался большой прогресс. Лера поправилась, потому что весила 28 килограммов. Пока Китай закрыт, Лере подходит комплексная реабилитация в "Модричах". У нас очень хорошие результаты. У Лерочки появилась сила в мышцах. Она пытается самостоятельно садиться в коляску, крутит мотомед, пытается встать на ноги. Нам очень необходимо пройти повторный курс лечения в этом центре. Курс стоит 104 тысячи 832 гривны. Половину суммы мы собрали с помощью волонтеров и небезразличных людей. Надеемся еще на добрые сердца, что люди откликнутся и помогут нам поехать на реабилитацию. Мы благодарны всем, кто помогает нам уже 18 лет".

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Реквизиты для помощи:

карта Приватбанка: 5168 7574 0210 6449 (Дробинко Елена Петровна).