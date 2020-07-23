Появилась реакция создателей фильма "Земляне" на события в Луцке

Создатели фильма "Земляне" осудили действия террориста в Луцке. Фото: МВД

На события с захватом заложников в Луцке отреагировали создатели фильма "Земляне".

Они заявили, что не поддерживают методы террора. Об этом сказал писатель, правозащитник и режиссер фильма Шон Монсон на странице "Землян" в Facebook.

По его словам, они не используют террор, чтобы пробудить людей к нему.

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"Земляне" не одобряют и не потакают актам террора, поскольку наше послание - это сострадание ко всем существам. Содержание фильма - это глобальная бойня миллиардов беззащитных животных, которая продолжается, и не только наносит вред здоровью человека, но и является основной причиной изменения климата. Наши сердца обращены ко всем, кто пострадал от этого испытания, к их семьям, а также к власти, которая обеспечила, чтобы ни жизни не было потеряно. Мы должны двигаться вперед без насилия в отношении всех ", - написал Монсон.

Владелец Space X, американский бизнесмен Илон Маск отреагировал на события, всколыхнувшие 21 июля Украину. Террорист в Луцке 12 час. держал людей в заложниках в автобусе.