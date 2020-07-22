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среда, 22 июля 2020 11:19

Илон Маск прокомментировал теракт в Луцке

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Владелец Space X, известный американский бизнесмен Илон Маск отреагировал на события, всколыхнувшие 21 июля Украину. Об этом он написал в социальной сети Twitter.

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Американское издание The New York Times опубликовало в Twitter ссылку на свой материал о захвате террористом автобуса в украинском Луцке 21 июля.

Илон Маск его прокомментировал: "Просто еще один день в 2020 году".

 

21 июля, в Луцке, на центральной площади, Максим Кривош взял в заложники пассажиров автобуса Берестечко - Красниловка. Он заявил, что имеет взрывчатку и оружие. В автобусе было 13 заложников.

Его обвиняют по трем статьям, сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко в эфире "1+1".

Нападавшему предъявили обвинения в терроризме, захвате заложников, незаконном хранении оружия, гранат и взрывоопасных веществ.

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Дата
22
июля

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