Появилась петиция с требованием уменьшить зарплату Коболеву в 70 раз

На сайте президента Украины зарегистрировали петицию об уменьшении зарплаты голове Нафтогаза Андрею Коболев в 70 раз.

"Андрей Коболев, руководитель НАК "Нафтогаз Украины", по 2017 и еще 15 топ-менеджеров этой государственной компании получили до 204 миллионов народных гривен "заработной" платы и "премий"! Это по 12,750 млн грн на 16 человек! И это в то время, когда большинство украинцев выживают и еле сплачивают заоблачные коммунальные тарифы! " - говорится в тексте петиции.

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Петиция уже набрала 2146 голосов из 25000 необходимых.

До завершения сбора подписей осталось 85 дней.

Скриншот петиции под номером № 22/069050-эп

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман предложил председателю правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву вернуть 286,5 млн грн, которые тот получил по итогам 2018-го в виде вознаграждения и премий. Из этой суммы зарплата составила 25,5 млн грн, а 261 млн грн - премия за победу в Стокгольмском арбитраже.