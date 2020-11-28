Появилась первая официальная оценка "карантина выходного дня"

"Карантин выходного дня" ввели 11 ноября. Фото: Reuters

"Карантин выходного дня" помог приостановить бешеный рост количества больных коронавирусной болезнью. Финальную оценку в МОЗ увидят на следующей неделе, сказал на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"Мы видим, ежедневно растет количество заболевших. Сегодня опять больше 16 000 заболевших Covid-19. Сегодня у нас с 00:00 вступил в действие "карантин выходного дня". Очень важно этих противоэпидемических мероприятий придерживаться", - сказал министр.

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По его словам, противоэпидемические мероприятия - это самый действенный способ борьбы с пандемией.

"На следующей неделе мы увидим, удалось ли нам сбить эту ураганную динамику роста количества больных. Если исходить из тех прогнозов, математических моделей, которые были, нам действительно удалось немного остановить такой бешеный рост количества инфицированных", - отметил Степанов.

Правительство 11 ноября ввел "карантин выходного дня" на три пары выходных до конца ноября. Не будет работать ничего, кроме общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений.