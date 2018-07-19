Повсюду дожди и грозы: озвучили свежий прогноз погоды

В Украине прогнозируют дожди с грозами. Фото: kievpravda.com

Украина в четверг, 19 июля, останется в поле пониженного атмосферного давления и теплой воздушной массе. Ожидают кратковременные дожди с грозами.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +13...+19, днем ​​+24...+29, в Карпатах +18...+23, сообщает Укргидрометцентр.

На западе Украины дождь. Температура воздуха ночью +15 ... + 18 градусов, днем ​​+24 ... + 27 градусов.

В Карпатах дождь. Температура ночью +15 ... + 17 градусов, днем ​​+25 ... + 27 градусов.

На севере возможен дождь. Температура воздуха ночью +16 ... + 18 градусов, днем ​​+24 ... + 27 градусов.

В центре ожидаются дожди. Температура воздуха ночью +16 ... + 19 градусов, днем ​​+26 ... + 28 градусов.

На востоке кратковременные дожди. Температура воздуха ночью +16 ... + 19 градусов, днем ​​+26 ... + 29 градусов.

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На юге дождь. Температура воздуха ночью +17 ... + 19 градуса, днем ​​+25 ... + 30 градусов.

В Крыму дождь. Температура воздуха ночью +17 ... + 19 градусов, днем ​​+27 ... + 29 градусов.

В Киеве 19 июля кратковременные дождь, местами гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 17-19 °, днем ​​26-28 °.

На западе Японии от ливней погибли 62 человека. Еще 44 человека пропали без вести. По всей стране продолжаются спасательные операции. Причиной непогоды стали наводнения и оползни, вызванные непрекращающимися проливными дождями.