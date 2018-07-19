Повсюду дожди и грозы: озвучили свежий прогноз погоды

Украина в четверг, 19 июля, останется в поле пониженного атмосферного давления и теплой воздушной массе. Ожидают кратковременные дожди с грозами.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +13...+19, днем +24...+29, в Карпатах +18...+23, сообщает Укргидрометцентр.
На западе Украины дождь. Температура воздуха ночью +15 ... + 18 градусов, днем +24 ... + 27 градусов.
В Карпатах дождь. Температура ночью +15 ... + 17 градусов, днем +25 ... + 27 градусов.
На севере возможен дождь. Температура воздуха ночью +16 ... + 18 градусов, днем +24 ... + 27 градусов.
В центре ожидаются дожди. Температура воздуха ночью +16 ... + 19 градусов, днем +26 ... + 28 градусов.
На востоке кратковременные дожди. Температура воздуха ночью +16 ... + 19 градусов, днем +26 ... + 29 градусов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Штормовое предупреждение: Украину накроют грозы и шквалы
На юге дождь. Температура воздуха ночью +17 ... + 19 градуса, днем +25 ... + 30 градусов.
В Крыму дождь. Температура воздуха ночью +17 ... + 19 градусов, днем +27 ... + 29 градусов.
В Киеве 19 июля кратковременные дождь, местами гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 17-19 °, днем 26-28 °.
На западе Японии от ливней погибли 62 человека. Еще 44 человека пропали без вести. По всей стране продолжаются спасательные операции. Причиной непогоды стали наводнения и оползни, вызванные непрекращающимися проливными дождями.
Комментарии