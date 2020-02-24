Поваленные деревья привели к задержке поездов

Из-за непогоды возникли сложности в движении нескольких пассажирских поездов. ФОТО: gazeta.spb

Шквальный ветер во Львовской области повалил на пути дерева, вследствие чего поезда начали отставать от графика.

Сообщает об этом пресс-служба Укрзализныци.

"В результате шквального ветра на территории обслуживания регионального филиала "Львовская железная дорога" зафиксировано падение деревьев на рельсы и нависание ветвей на линиях электропередач, которые помешали работе железнодорожной инфраструктуры и оборудования", — говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Укрзализныця назначила дополнительные поезда к 8 марту

Непогода привела к осложнениям в работе станции Ходоров, на участках Львов—Сапежанка, Оброшино—Щирец, Любинь Большой—Комарно, Яблонька—Соколики—Сянки, Рожнятов—Долина, Глубочек Большой—Озерная, Озерная—Зборов.

"Укрзализныця работает над ликвидацией последствий непогоды, вызвавшей задержку в движении пассажирских поездов № 49 Киев—Трускавец, № 602 Львов—Солотвино, № 81 Ужгород—Киев, № 29 Ужгород—Киев, № 141 Бахмут—Львов, а также нескольких пригородных поездов", — отметили в Укрзализныце.

Чтобы избежать недоразумений, пассажиров призывают внимательно слушать объявления на вокзалах относительно возможных изменений в расписании движения поездов.

На выходных Карпаты замело снегом. Высота снежного покрова местами достигла более 1 м.