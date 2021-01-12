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вторник, 12 января 2021 09:51

Потеря голоса, головокружение и мигрень: кому следует быть особенно осторожным

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Потеря голоса, головокружение и мигрень: кому следует быть особенно осторожным
Мигрени будут беспокоить Тельцов, Раков и Скорпионов. Хорошо проветривайте рабочее место. Фото: pixabay.com

12 января берегите горло от простуды. Меньше разговаривайте на улице. Рискуете потерять голос. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Будет наблюдаться общая слабость организма, - говорит астролог. - Не стоит принимать тонизирующих препаратов. Попробуйте хорошо выспаться. Ухудшается мозговое кровоснабжение. Возможно головокружение. Не засиживайтесь долго на одном месте. Больше двигайтесь. Мигрени будут беспокоить Тельцов, Раков и Скорпионов. Хорошо проветривайте рабочее место. Носите с собой обезболивающее".

Овен.

Не желательно делать операции в области носоглотки. Есть опасность рецидивов после их проведения.

Телец.

Погоняйте песок в почках. Попейте чай из целебных трав. Не игнорируйте боли в правом подреберье. Улучшить самочувствие поможет диета.

Близнецы.

Будет наблюдаться тенденция к снижению артериального давления. Тяжелый день для гипотоников. Дозируйте физические нагрузки.

Рак.

Будьте осторожны при пользовании острыми предметами. Остерегайтесь травм. Следите за рулем. Продолжается опасный период.

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Лев.

Организм будет нуждаться в полном расслаблении. Откажитесь от интенсивных занятий в тренажерном зале. Раньше ложитесь спать.

Дева.

Ускоряется процесс отложения солей. Ведите активный образ жизни. Ешьте несоленый вареный рис. Пейте много чистой воды.

Весы.

Будут возникать заболевания соматического характера. Не спешите обращаться к врачам. Лучшим лекарством будет хорошее настроение. Удерживайте внутреннее равновесие.

Скорпион.

Хуже будут чувствовать себя больные дискинезией желчегонных путей. Выбирайте постные блюда. Посоветуйтесь с врачом относительно дальнейшего лечения.

Стрелец.

Не стоит игнорировать боли в спине. Запишитесь на прием к мануальному терапевту. Больным радикулитом следует быть осторожными. Не поднимайте тяжести. Погрейте поперек.

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Козерог.

Не начинайте новый курс лечения фармпрепаратами. Сильнее будут проявляться побочные эффекты. Печень будет медленно очищать кровь.

Водолей.

Могут возникать проблемы с памятью. Трудно будет оставаться собранными. Ваш мозг будет страдать от кислородного голодания. Активизируйте мозговое кровоснабжение.

Рыбы.

Отправляйтесь в отпуск вдали от дома с запасом питьевой воды. Не пейте воду из открытых источников. Вы можете спровоцировать желудочные расстройства.

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Автор: Gazeta.ua
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