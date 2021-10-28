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четверг, 28 октября 2021 06:41

Потепление принесет в Украину осадки: где пройдут дожди

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Потепление принесет в Украину осадки: где пройдут дожди
Небольшие осадки возможны в Сумской и Харьковской областях. Фото: pixabay.com

28 октября в Украине потеплеет. Столбики термометров поднимутся на несколько градусов. В Сумской и Харьковской областях возможны небольшие дожди.

Теплее всего будет в западных, местами в центральных и южных областях, сообщает "Униан". Предлагаем подробнее ознакомиться с синоптической ситуацией в областных центрах.

В Киеве сегодня будет пасмурно, ожидается сплошная облачность. Температура воздуха днем составит +13°С.
Во Львове в четверг также будет небольшая облачность. Днем до +14°С.
В Луцке и Виннице - пасмурно, сплошная облачность. Днем столбики термометров покажут +15°С.
В Ровно в четверг тоже ожидается пасмурная погода и сплошная облачность. Днем потеплеет до +14°С.
В Тернополе, Ивано-Франковске и Хмельницком 28 октября температура днем будет достигать +15°С, небольшая облачность.
В Ужгороде столбики термометров покажут +14°С, будет ясно и безоблачно.
В Черновцах в четверг - небольшая облачность, днем до +16°С.
В Житомире сегодня днем до +14°С, ожидается пасмурная погода и сплошная облачность.
В Черкассах и Запорожье будет облачная погода с прояснениями, днем воздух прогреется до +14°С.
В Кропивницком температура днем составит +16°С, небольшая облачность.
В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +5...13°С.
В Одессе и Николаеве 28 октября - ясно и безоблачно, температура днем до +16°С.
В Херсоне в четверг днем до +15°С, небольшая облачность.
В Харькове и Сумах температура воздуха составит +2...10°С, будет пасмурно, сплошная облачность, возможен небольшой дождь.
В Днепре температура днем составит +14°С, будет облачно с прояснениями.
В Симферополе в четверг будет стоять небольшая облачность, +2...11°С.

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28 октября в Украине будет переменная облачность без осадков. Ветер южный с переходом в западный и северо-западный составит 5-10 м/с. Температура ночью 27 октября на Луганщине будет в пределах -4...9°С. 28 октября 0...+5°С в Карпатском регионе, в восточных и юго-восточных областях мороз местами будет достигать -1...6°С. Днем будет +8...13°С, в западных и южных областях местами +15...17°С.

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