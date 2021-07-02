Посольство США отреагировало на Нью-Йорк в Украине

Посольство США обратилось к жителям Нью-Йорка. Фото: Украинская правда

Посольство США в Украине поздравило решение Верховной Рады о возвращении поселку городского типа Новгородское Донецкой области исторического названия Нью-Йорк.

"Поздравляем жителей Нью-Йорка Донецкой области с возвращением к историческому названию своего города благодаря межфракционному консенсусу в Верховной Раде Украины", - отметили дипломаты на сайте посольства в Facebook.

Там назвали это решение еще одной возможностью отметить тесные связи.

"Мы большие поклонники вашего нового/старого имени", - резюмируется в сообщении.

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Верховная Рада приняла постановление, которое возвращает поселку городского типа Новгородское Донецкой области историческое название Нью-Йорк. Переименование пгт Новгородское инициировано его жителями с целью возвращения населенному пункту его исторического названия. Поселок городского типа Нью-Йорк был переименован в пгт Новгородское Президиумом Верховной Рады Украины 19 октября 1951 года.