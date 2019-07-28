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воскресенье, 28 июля 2019 00:23

Посол Франции попрощалась с Украинской

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Посол Франции попрощалась с Украинской
Посол Франции Изабель Дюмон завершает свою миссию в Украине. Фото: 112

Посол Франции в Украине Изабель Дюмон обратилась к украинцам с прощальным сообщением. Поскольку срок ее полномочий на этой должности завершается.

"Дорогие друзья, пришло время для меня сказать всем вам "до свидания" после почти четырех лет в Украине, которые пролетели очень быстро, поскольку были очень насыщенные работой, впечатлениями, открытиями, встречами. Поверьте, для меня это были незабываемые годы", - отметила Дюмон на своей странице в Twitter..

Она пожелала украинцам сплоченной работы под руководством новой команды в достижении мира и решении проблем, которые препятствуют прогрессивному развитию страны.

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"Со своей стороны, мы, Европа и Франция в частности, и в дальнейшем будем рядом, чтобы предоставлять вам помощь и поддержку. Спасибо всем вам и удачи", - отметила французский посол.

Напомним, Изабель Дюмон возглавила дипломатическую миссию Франции в Украине в сентябре 2015 года.

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  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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