Последняя пятница октября удивит украинцев погодой

Последняя пятница октября принесет в Украину комфортную и теплую погоду.
Максимально завтра ожидается в течение дня +10...14°C, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"Октябрь стареет, кряхтит, но даже в таком почтенном возрасте выглядит красавцем. Антициклон крепко держится над нашей территорией. Из атмосферных развлечений 29 октября будут разве что туманы. Красоту окружающую романтизируют, но для водителей - дополнительная нагрузка на внимание", - говорится в сообщении.
Теплее будет в западной части, до +17°C, а прохладнее на северо-востоке - Сумская, Черниговская, Полтавская, Харьковская области, +8...12°C.
В Киеве завтра осадков не будет, в течение дня воздух в столице прогреется до +12...14°C.
Выходные обещают сухую и сравнительно теплую погоду. Только ветер будет порывистым.
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На выходных украинцев ждет комфортная погода с ясным небом, солнцем и температурой воздуха +10...15°C, в западных областях вероятно до +18°C.
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