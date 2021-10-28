Последняя пятница октября удивит украинцев погодой

Последняя пятница октября принесет в Украину комфортную и теплую погоду.

Максимально завтра ожидается в течение дня +10...14°C, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Октябрь стареет, кряхтит, но даже в таком почтенном возрасте выглядит красавцем. Антициклон крепко держится над нашей территорией. Из атмосферных развлечений 29 октября будут разве что туманы. Красоту окружающую романтизируют, но для водителей - дополнительная нагрузка на внимание", - говорится в сообщении.

Теплее будет в западной части, до +17°C, а прохладнее на северо-востоке - Сумская, Черниговская, Полтавская, Харьковская области, +8...12°C.

В Киеве завтра осадков не будет, в течение дня воздух в столице прогреется до +12...14°C.

Выходные обещают сухую и сравнительно теплую погоду. Только ветер будет порывистым.

Автор: facebook.com/tala.didenko В Киеве завтра не будет осадков

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На выходных украинцев ждет комфортная погода с ясным небом, солнцем и температурой воздуха +10...15°C, в западных областях вероятно до +18°C.