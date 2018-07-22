"Последний символ статуса": где и за сколько можно купить гражданство

 
Ексклюзивы
1/5
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Просмотров: 279
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
4 Просмотров: 3069
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
Просмотров: 342
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Просмотров: 900
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Просмотров: 2673
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
2 Просмотров: 3160
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Просмотров: 675
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Просмотров: 6570
Путин добился, чтобы Трамп танцевал под его дудку - эксперт
Путин добился, чтобы Трамп танцевал под его дудку - эксперт
Просмотров: 1242
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 3843
Фото
Все фото
5
5
14
3
9
Марш равенства прошел еще в одном украинском мегаполисе: 40 участников охраняли более сотни копов
Марш равенства прошел еще в одном украинском мегаполисе: 40 участников охраняли более сотни копов
Украинка рассказала о реальных заработках в Египте
Украинка рассказала о реальных заработках в Египте
Французское лето и детские забавы: человек создал семейную летопись
Французское лето и детские забавы: человек создал семейную летопись
Жители Торецка ярко отпраздновали годовщину освобождения от боевиков
Жители Торецка ярко отпраздновали годовщину освобождения от боевиков
Показали захватывающие фото учений украинских морпехов
Показали захватывающие фото учений украинских морпехов
Видео
Все видео
После исторической победы в России Усик растрогал обращением к украинцам
После исторической победы в России Усик растрогал обращением к украинцам
В России присвоили себе украинский город
В России присвоили себе украинский город
Показали уникальное видео операции по освобождению Торецка от боевиков
Показали уникальное видео операции по освобождению Торецка от боевиков
Укрзализныця определилась с названием локомотивов, которые закупит у американцев
Укрзализныця определилась с названием локомотивов, которые закупит у американцев
Сильный ливень затопил Киев и Чернигов: спасатели прячутся от людей
Сильный ливень затопил Киев и Чернигов: спасатели прячутся от людей
Интервью
1/5
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
1 Просмотров: 3708
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 621
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 3843
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3555
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
41 Просмотров: 26893
Колонка
Олена Павлова
Олена Павлова
22 июля 2018
Просмотров: 540
Жіночі штани
– А де це ти, доцю, взяла таке дрантя? – запитують мене дві старші жінки на базарі у Верховині на Івано-Франківщині. – Я за ...
воскресенье, 22 июля 2018 15:00

"Последний символ статуса": где и за сколько можно купить гражданство

  Комментировать

В мире только 10 стран позволяют иностранцам покупать их гражданство. Восемь из них МВФ классифицирует как офшорные государства.

Об этом пишет Bloomberg.

Под "покупкой" имеется в виду инвестирование в экономику страны. Чаще всего - в недвижимость или местный бизнес. Наибольшие инвестиции необходимо "платить" в Австрии - почти $24 млн. Значительно дешевле стать гражданином Кипра - $2,4 млн.

 

"Если у вас есть яхта и два самолета, то в ближайшее время будет и мальтийский паспорт. Это последний символ статуса. У нас были клиенты, которые просто хотели собрать несколько", - пояснил глава компании Henley & Partners Кристиан Калин, который предоставляет консультации по вопросам гражданства.

Предоставление гражданства - это конфиденциальная информация. Ее не публикуют и не сообщают другим странам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как получить гражданство Кипра: несколько простых шагов

В мире существует около 100 государств, которые допускают возможность двойного гражданства. Среди них Бельгия, Бразилии, Канада, Колумбия, Кипр, Сальвадор, Финляндия, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Мексика, Новая Зеландия, Швеция, Великобритания.

Украина в этот список не входит. При этом более 100 депутатов Верховной Рады могут иметь более одного паспорт.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Последний символ статуса": где и за сколько можно купить гражданство». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
июля

От бандеровца к олигарху - 5 ролей Богдана Ступки

Вместо зарплаты в деньгах ввели трудодни

"Лежал на пляже и истекал кровью. Притворился мертвым, потому выжил" - свидетели рассказали о двойном теракте

Герой своего времени: как появился самый опасный советский самолет АН-10

Распорядитель траншей: 74 года назад основали Международный валютный фонд

Текст пьесы с нотами "Наталки Полтавки" похитил директор театра

Одноглазый летчик облетел планету за неделю

Самое читаемое
Соблазнительные и бесстыдные:дизайнеры едва прикрыли пикантные места моделей скотчем
Соблазнительные и бесстыдные:дизайнеры едва прикрыли пикантные места моделей скотчем
35
 Просмотров: 232510
Золотой туалет и кровать королевских размеров: показали самолете Путина
Золотой туалет и кровать королевских размеров: показали самолете Путина
9
 1 Просмотров: 45202
ДТП в Житомире: сообщили обновленные данные о погибших и причинах трагедии
ДТП в Житомире: сообщили обновленные данные о погибших и причинах трагедии
 4 Просмотров: 17120
В России присвоили себе украинский город
В России присвоили себе украинский город
 8 Просмотров: 13977
Как жена арбитра финала Кубка мира теребит сердца поклонников
Как жена арбитра финала Кубка мира теребит сердца поклонников
13
 Просмотров: 12186
Больше всего комментируют
11
Разбитые дороги и километровые пробки: показали "прелести" аннексированного Крыма
9
Гассиев - Усик. Украинец победил россиянина и стал абсолютным чемпионом мира
8
"Надо подождать" - автокефалию Украинской церкви перенесли
8
В России присвоили себе украинский город
6
Шпионка Путина участвовала в оккупации Крыма
Голосов: 21927
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua