"Последний символ статуса": где и за сколько можно купить гражданство

В мире только 10 стран позволяют иностранцам покупать их гражданство. Восемь из них МВФ классифицирует как офшорные государства.

Об этом пишет Bloomberg.

Под "покупкой" имеется в виду инвестирование в экономику страны. Чаще всего - в недвижимость или местный бизнес. Наибольшие инвестиции необходимо "платить" в Австрии - почти $24 млн. Значительно дешевле стать гражданином Кипра - $2,4 млн.

"Если у вас есть яхта и два самолета, то в ближайшее время будет и мальтийский паспорт. Это последний символ статуса. У нас были клиенты, которые просто хотели собрать несколько", - пояснил глава компании Henley & Partners Кристиан Калин, который предоставляет консультации по вопросам гражданства.

Предоставление гражданства - это конфиденциальная информация. Ее не публикуют и не сообщают другим странам.

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В мире существует около 100 государств, которые допускают возможность двойного гражданства. Среди них Бельгия, Бразилии, Канада, Колумбия, Кипр, Сальвадор, Финляндия, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Мексика, Новая Зеландия, Швеция, Великобритания. Украина в этот список не входит. При этом более 100 депутатов Верховной Рады могут иметь более одного паспорт.