Последний день теплой зимы: синоптики напугали существенным ухудшением погоды

5-го февраля южный циклон обусловит в большинстве областей Украины сложную погоду

В Украине сегодня, 4 февраля, будет царить теплая погода. Зима придет только в западные области - там ожидаются морозы и снежные метели. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"4 февраля в западных областях дождь и мокрый снег, днем в Прикарпатье и Закарпатье значительные осадки; в Карпатах ночью небольшой, днем сильный снег, метель. На остальной территории без осадков, только днем в северных, Винницкой и Одесской областях небольшой дождь", - говорится в сообщении.

Также синоптики прогнозируют на западе порывы ветра со скоростью 20-25 м / с. На дорогах будет гололедица. Температура днем установится на уровне 1-6 градусов тепла, на крайнем юге страны будет еще теплее – 7-12 градусов тепла. А вот в Карпатах будет холодно-0-4 ° мороза.

5-го февраля южный циклон обусловит в большинстве областей Украины сложную погоду.

"Сильный снег, сильный дождь - в зависимости от температуры воздуха, штормовой ветер, налипание мокрого снега, если снег и ветер, следовательно, и метели, постепенное ощутимое похолодание.

Поэтому от дальних поездок автомобилем лучше удержаться", пишет синоптик Наталья Диденко на собственной странице в Фейсбук.

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Южный циклон - особого типа циклон, который всегда имеет свою траекторию движения, с юга или юго-запада, зарождается и движется из Средиземноморья, Балкан, Черного моря.

Южные циклоны вследствие температурной разницы впереди и в тылу предопределяют зимой снегопады и метели, летом - мощные ливни, грозы.

"Между прочим, Великий Киевский Снег 23 марта 2013 года был вызван именно южным циклоном", - отметила синоптик.

В этом году зима побила все рекорды - в большинстве областей (за исключением Карпат) украинцы не увидели привычных сугробов, вьюг и не почувствовали морозов хотя бы градусов в 10. Не исключением будет и последний месяц зимы.