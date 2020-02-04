Последний день теплой зимы: синоптики напугали существенным ухудшением погоды

 
Ексклюзивы
1/5
"Боялись нового ультиматума от Трампа" - эксперт о визите госсекретаря США в Киев
"Боялись нового ультиматума от Трампа" - эксперт о визите госсекретаря США в Киев
Просмотров: 648
Эксперт объяснила, когда украинцы получат справедливую цену на газ
Эксперт объяснила, когда украинцы получат справедливую цену на газ
1 Просмотров: 4149
Децентрализация от Зеленского: специалист дал советы
Децентрализация от Зеленского: специалист дал советы
Просмотров: 1107
Погода в феврале: нас ожидает аномальный месяц
Погода в феврале: нас ожидает аномальный месяц
Просмотров: 5454
Выгодные кредиты и новые деньги: чего ждать украинцам в феврале
Выгодные кредиты и новые деньги: чего ждать украинцам в феврале
Просмотров: 1296
"Лучше всего, когда в электричках тепло исключают. Тогда все покупают чай, греются"
"Лучше всего, когда в электричках тепло исключают. Тогда все покупают чай, греются"
Просмотров: 2655
Великобритания сегодня выходит из ЕС - последствия для Украины и Европы
Великобритания сегодня выходит из ЕС - последствия для Украины и Европы
Просмотров: 1575
Вместо немецкого хаба нидерландская биржа: как изменится стоимость газа для населения
Вместо немецкого хаба нидерландская биржа: как изменится стоимость газа для населения
Просмотров: 1611
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Просмотров: 756
Не 12 тыс. грн: какую среднюю зарплату на самом деле получают украинцы
Не 12 тыс. грн: какую среднюю зарплату на самом деле получают украинцы
1 Просмотров: 18954
Фото
Все фото
39
19
10
4
10
&quot;Чтоб ты жил на одну собаку&quot; – сеть взорвалась фотожабами на заявление &quot;слуги народа&quot;
"Чтоб ты жил на одну собаку" – сеть взорвалась фотожабами на заявление "слуги народа"
Министр проверил, как выглядит современная украинская тюрьма
Министр проверил, как выглядит современная украинская тюрьма
Прошел автопробег в память о Кузьме Скрябине
Прошел автопробег в память о Кузьме Скрябине
Украинский судья уехала в Россию. Будет представлять ДНР
Украинский судья уехала в Россию. Будет представлять ДНР
Всегда шутил и говорил правду: Кузьма Скрябин разбился в страшной аварии
Всегда шутил и говорил правду: Кузьма Скрябин разбился в страшной аварии
Видео
Все видео
"Конченые твари!" - журналист об охране Гончарука
"Конченые твари!" - журналист об охране Гончарука
"Требую объяснения" - Зеленский про две области не снизили тарифы
"Требую объяснения" - Зеленский про две области не снизили тарифы
"Продайте собаку" - нардеп сказал пенсионерке, где искать деньги на газ
"Продайте собаку" - нардеп сказал пенсионерке, где искать деньги на газ
"Русский мир" теряет свое влияние. Не бойтесь давать ему отпор" - журналист поразила обращением к украинцам
"Русский мир" теряет свое влияние. Не бойтесь давать ему отпор" - журналист поразила обращением к украинцам
Опубликовали якобы разговор киборга "Бучи" с работником СБУ
Опубликовали якобы разговор киборга "Бучи" с работником СБУ
Интервью
1/5
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Просмотров: 405
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
Просмотров: 3186
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Просмотров: 756
"Думаю ли, что общество стало лучшим? Фотография напоминает, что министром образования был Табачник" – Инна Совсун
"Думаю ли, что общество стало лучшим? Фотография напоминает, что министром образования был Табачник" – Инна Совсун
1 Просмотров: 1431
У Пенсійному фонді "дірка": чи будуть затримки пенсій
У Пенсійному фонді "дірка": чи будуть затримки пенсій
Просмотров: 26011
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
02 февраля 2020
Просмотров: 1251
Не можна економити
– Як у неї язик повернувся? – каже жінка на дитячому майданчику у Львові. З іншими матерями обговорюють заяву міністерки освіти й ...
вторник, 04 февраля 2020 08:22

Последний день теплой зимы: синоптики напугали существенным ухудшением погоды

  Комментировать
Последний день теплой зимы: синоптики напугали существенным ухудшением погоды
5-го февраля южный циклон обусловит в большинстве областей Украины сложную погоду

В Украине сегодня, 4 февраля, будет царить теплая погода. Зима придет только в западные области - там ожидаются морозы и снежные метели. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"4 февраля в западных областях дождь и мокрый снег, днем в Прикарпатье и Закарпатье значительные осадки; в Карпатах ночью небольшой, днем сильный снег, метель. На остальной территории без осадков, только днем в северных, Винницкой и Одесской областях небольшой дождь", - говорится в сообщении.

Также синоптики прогнозируют на западе порывы ветра со скоростью 20-25 м / с. На дорогах будет гололедица. Температура днем установится на уровне 1-6 градусов тепла, на крайнем юге страны будет еще теплее – 7-12 градусов тепла. А вот в Карпатах будет холодно-0-4 ° мороза.

5-го февраля южный циклон обусловит в большинстве областей Украины сложную погоду.

"Сильный снег, сильный дождь - в зависимости от температуры воздуха, штормовой ветер, налипание мокрого снега, если снег и ветер, следовательно, и метели, постепенное ощутимое похолодание.

Поэтому от дальних поездок автомобилем лучше удержаться", пишет синоптик Наталья Диденко на собственной странице в Фейсбук.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сурок Тимка спрогнозировал весну: когда придет тепло

Южный циклон - особого типа циклон, который всегда имеет свою траекторию движения, с юга или юго-запада, зарождается и движется из Средиземноморья, Балкан, Черного моря.

Южные циклоны вследствие температурной разницы впереди и в тылу предопределяют зимой снегопады и метели, летом - мощные ливни, грозы.

"Между прочим, Великий Киевский Снег 23 марта 2013 года был вызван именно южным циклоном", - отметила синоптик.

В этом году зима побила все рекорды - в большинстве областей (за исключением Карпат) украинцы не увидели привычных сугробов, вьюг и не почувствовали морозов хотя бы градусов в 10. Не исключением будет и последний месяц зимы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Последний день теплой зимы: синоптики напугали существенным ухудшением погоды». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
февраля

На Олимпийских играх соревновались военные патрули

Пушистый близнец: назвали животное, которое путают с человеком

Самое читаемое
Фотограф Роберт Вольтаре: &quot;предпочитаю моделей, которые готовы делиться своим телом и эмоциями&quot;
Фотограф Роберт Вольтаре: "предпочитаю моделей, которые готовы делиться своим телом и эмоциями"
26
 1 Просмотров: 64172
&quot;Чтоб ты жил на одну собаку&quot; – сеть взорвалась фотожабами на заявление &quot;слуги народа&quot;
"Чтоб ты жил на одну собаку" – сеть взорвалась фотожабами на заявление "слуги народа"
39
 1 Просмотров: 31239
Россияне разуверились в неизлечимо больном Путине
Россияне разуверились в неизлечимо больном Путине Просмотров: 11259
Сдай мандат: Украина возмущена дерзким заявлением депутата-хама
Сдай мандат: Украина возмущена дерзким заявлением депутата-хама
4
 3 Просмотров: 9099
Стало известно, кого убили в центре столицы
Стало известно, кого убили в центре столицы Просмотров: 8388
Общество
В Киеве 120 школ закрыли на карантин
В Киеве 120 школ закрыли на карантин Просмотров: 54
В ОБСЕ заявили, что боевики до сих пор на линии разграничения
В ОБСЕ заявили, что боевики до сих пор на линии разграничения 1 Просмотров: 369
Двойные платежки за газ отменят
Двойные платежки за газ отменят 1 Просмотров: 2403
Гороскоп на 4 февраля: какие знаки будут преследовать неудачи
Гороскоп на 4 февраля: какие знаки будут преследовать неудачи
 Просмотров: 1269
У госпитализированных украинцев не выявили коронавирус
У госпитализированных украинцев не выявили коронавирус Просмотров: 288
Больше всего комментируют
3
Сдай мандат: Украина возмущена дерзким заявлением депутата-хама
3
Количество умерших от коронавируса неумолимо растет
2
Соседка по палате обокрала девочку, которую поджег родной отец
2
Активист судится с президентом
2
"Там классные ребята, но они ничего не могут сделать" - у Зеленского есть проблемы с регионами
Голосов: 48577
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua