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четверг, 31 декабря 2020 09:45

Последний день года принесет весеннее тепло

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Последний день года принесет весеннее тепло
31 декабря в Украине будет теплая погода. Фото: pixabay.com

В четверг, 31 декабря, в Украине будет облачная и по-весеннему теплая погода.

Снег будет идти только в Карпатах, сообщают синоптики Украинского гидрометцентра.

В западных областях ожидается дождь. В Карпатах значительный снег, на дорогах гололедица. На остальной территории без существенных осадков.

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Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с. Ночью в северных, центральных и южных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях днем ​​0-5° тепла. На остальной территории 4-9° тепла. В южной части (кроме Запорожской области) 9-14°. На высокогорье Карпат днем ​​0-2° тепла.

В Киеве 31 декабря ожидается облачная и без осадков погода. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура - 6-8° градусов тепла.

Январь 2021 будет немного теплее, чем обычно. Температура воздуха будет на 2-2,5° выше средних значений. Месячное количество осадков в январе будет в пределах средних многолетних значений, отмечают синоптики. Так, их месячное количество ожидается на уровне 27-58 мм, в Карпатах местами до 75 мм, в горах Крыма до 122 мм.

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